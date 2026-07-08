Дрони атакували військові об'єкти РФ: спалахнули пожежі на НПЗ та аеродромі

Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35С, Су-30СМ.

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Атака дронів на РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Дрони атакували Воронезьку область і Саратов

На аеродромі у Борисоглібську сталася масштабна пожежа

У Саратові атаковано нафтопереробний завод

У ніч на середу, 8 липня, кілька регіонів країни-агресора Росії атакували невідомі дрони. Зокрема, вибухи лунали у Борисоглібську Воронезької області та у Саратові.

Що відомо про вибухи у Борисоглібську

Як пише Telegram-канал Astra, у Воронезькій області лунали потужні вибухи на військовому аеродромі. Внаслідок удару дронів спалахнула масштабна пожежа.

відео дня

Зазначається, що аеродром Борисоглібськ - діючий військовий аеродром, який використовується ВПС Росії. Це місце базування літаків Су-34, Су-35С, Су-30СМ.

"Вважається одним із ключових навчальних авіаційних центрів ВКС Росії, де проходить підготовка льотчиків штурмової та фронтової бомбардувальної авіації", - йдеться у повідомленні. Рекомендуємо: Загроза ядерного удару РФ по Україні: з’явився несподіваний прогноз

Удар по Саратову

Також вночі вибухи прогриміли у Саратові. Моніторинговий канал Supernova+ пише, що повітряна атака відбулася на місцевий нафтопереробний завод, раніше відомий як "Крекінг". У мережі також є фото та відео пожежі на підприємстві.

Кремль намагається приховати інформацію про удари по РФ

Військовий експерт, полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов говорив, що майже щоденні атаки безпілотників по Москві та прилеглих районах створюють для російської влади новий виклик.

За його словами, Кремль намагається не лише мінімізувати практичні наслідки ударів, а й контролювати інформаційний простір, щоб не допустити зростання тривожних настроїв серед населення.

"Російська влада всіляко намагається приховувати інформацію – аж до блокування інтернету та публічних покарань тих, хто знімає відео прильотів і викладає його в мережу", - наголосив він.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по НПЗ - останні новини

Нагадаємо, раніше губернатор Омської області Віталій Хоценко прокоментував наслідки удару безпілотників по нафтопереробному заводу в регіоні. Він підкреслив, що перша атака на Омський НПЗ за 2500 кілометрів від кордону стала однією з наймасштабніших операцій проти нафтопереробної галузі РФ.

Зазначимо, радник міністра оборони України Сергій Стерненко під час коментаря щодо ситуації в паливній галузі РФ заявив про масштабну пожежу на одному з ключових підприємств регіону. За його словами, пожежа на Ярославському нафтопереробному заводі вже спричинила дефіцит пального у Москві та Московській області.

Як раніше повідомляв Главред, радник міністра оборони Олексій Копитько висловив позицію щодо серії ударів по нафтопереробних заводах Росії в ніч на 6 липня. Аналітик звернув увагу на складні наслідки одночасних ударів по Ярославському та Омському НПЗ.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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