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РФ визначила нові цілі: Жданов назвав, які області під загрозою обстрілу

Олексій Тесля
7 липня 2026, 22:16
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Однією з нових цілей атак РФ стають логістичні об’єкти, попередив Олег Жданов.
РФ визначила нові цілі: Жданов назвав, які області під загрозою обстрілу
Росія може готувати новий масований удар / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Головне із заяв Жданова:

  • Загроза залишається для прикордонних та прифронтових регіонів
  • Однією з цілей атак РФ стають логістичні об’єкти

Найскладніша ситуація з обстрілами з боку країни-агресора РФ залишається для прикордонних та прифронтових регіонів, заявив військовий експерт Олег Жданов.

Як він зазначив у коментарі ТСН.ua, саме ці області перебувають у зоні досяжності російських засобів ураження, тому удари по об’єктах інфраструктури там триватимуть.

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"У прифронтових і прикордонних областях вони на всю дальність досяжності своїх вогневих засобів намагатимуться знищити інфраструктуру. Справа в тому, що ми побудували інфраструктуру, особливо в паливній сфері, таким чином, що у нас немає баз зберігання, як у Російській Федерації", - пояснив Жданов.

Експерт зазначив, що українська система забезпечення паливом сьогодні базується на оперативних поставках без створення великих запасів. На його думку, саме тому російська сторона намагається завдавати ударів по автозаправних станціях, розраховуючи порушити роботу цієї системи.

Крім того, Жданов звернув увагу, що однією з цілей атак стають логістичні об’єкти "Нової пошти". За його оцінкою, Росія також продовжує завдавати ударів по автозаправних станціях поблизу лінії фронту та державного кордону, припускаючи, що через них здійснюється забезпечення українських Сил оборони.

На думку експерта, така тактика пояснюється прагненням Кремля компенсувати відсутність значних успіхів на полі бою. Він вважає, що Москва розраховує спровокувати перебої з постачанням палива, ускладнити логістику й водночас посилити тиск на цивільне населення, погіршуючи умови його повсякденного життя.

РФ визначила нові цілі: Жданов назвав, які області під загрозою обстрілу
/ Главреда

ЦПД про можливі цілі ударів балістичних ракет РФ

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко висловився щодо нічної атаки на Київ, зазначивши, що, на його думку, використання балістичних ракет у цьому випадку не пов’язане з вирішенням конкретних військових завдань, а має переважно демонстративний характер.

Як вважає Коваленко, подібні удари розраховані насамперед на інформаційний та психологічний ефект, а не на здобуття стратегічної переваги на полі бою. За його словами, російське керівництво може використовувати такі атаки для формування певного суспільного сприйняття всередині країни, відволікаючи увагу громадян від внутрішніх проблем, зокрема повідомлень про дефіцит палива та черги на автозаправних станціях.

Голова ЦПД також заявив, що атаки на житлову забудову можна розглядати як інструмент пропагандистського впливу, мета якого - відвернути увагу суспільства від внутрішніх труднощів і посилити інформаційний тиск.

Як писав "Главред", російська атака на Київ у ніч на 6 липня призвела до масштабних руйнувань і нових жертв. За даними міської військової адміністрації, внаслідок цього є загиблі та багато постраждалих.

Раніше повідомлялося про те, що ППО не збила жодної балістичної ракети та "Циркону". Ворог завдав комбінованого удару по Києву, задіявши 419 засобів повітряного нападу, з яких вдалося збити 363 цілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чому ППО не збила балістичні ракети. Найбільша кількість жертв зафіксована в Подільському та Дарницькому районах столиці.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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