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Вже не та, що у 2022 році: Forbes пояснив, чому армія РФ стала значно небезпечнішою

Дар'я Пшеничник
8 липня 2026, 09:55
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Журналісти розповіли, як створений у 2024 році російський центр безпілотних технологій змінює хід війни дронів в Україні.
ВСУ, Армия РФ, Фронт, Война
Російська армія стала небезпечнішою, ніж у 2022 році / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, flickr

Головне з новини:

  • Армія РФ навчилася адаптуватися швидше, ніж у 2022 році
  • Логістику на фронті ускладнили російські дрони
  • Перемога у війні дронів залежить від швидких інновацій

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Російська армія навчилася адаптуватися до умов дронової війни значно швидше, ніж на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Про це пише видання Forbes.

За чотири роки повномасштабної війни Росія створила збройні сили, здатні розпізнавати зміни на полі бою, засвоювати уроки та впроваджувати їх у всі ланки армії. Хоча Україна не раз змінювала ситуацію на фронті завдяки власним інноваціям, темпи навчання противника суттєво зросли.

"Чим довше триває війна, тим краще й швидше росіяни вчаться", - висловився австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян.

За словами видання, такий процес навчання може виявитися важливішим за будь-який окремий безпілотник, оскільки демонструє, як одна з найбільших армій світу перебудовується під поле бою, де дедалі більшу роль відіграють недорогі БпЛА.

Центр "Рубікон" як інструмент прискорення

Найяскравішим прикладом нової моделі стало створення в серпні 2024 року російського Центру передових безпілотних технологій "Рубікон". За даними старшого наукового співробітника Інституту досліджень зовнішньої політики Роба Лі та колишнього офіцера українських сил безпілотних систем Дмитра Путяти, структуру заснували саме для прискорення поширення бойових інновацій в усіх підрозділах армії РФ.

"Рубікон" зосереджується не на підтримці наступальних операцій, а на ураженні українських екіпажів дронів, систем радіоелектронної боротьби та логістичних маршрутів на відстані від 10 до 40 км за лінією фронту. Уперше цей підхід застосували під час російської операції з відбиття Курської області, після чого його поширили на схід України.

Наприкінці 2025 року центр активно використовував ударні дрони середньої дальності, підключені до "Starlink", що давало змогу завдавати ударів глибше в тил України - доки у лютому доступ до мережі не заблокували.

Лі зазначив, що "Рубікон" разом із новоствореною 50-ю бригадою безпілотних систем допомагають протидіяти українським ударним дронам. Президент організації "Defense Tech for Ukraine" Джонатан Ліпперт уточнив, що протягом останніх місяців приблизно половина українських ударних БпЛА середньої дальності, перехоплених "Рубіконом", належали до системи "Hornet".

Військовослужбовець 413-го полку безпілотних систем "RAID" Дмитро Злуктенко вважає, що модель "Рубікон" виявилася ефективнішою за традиційну військову структуру Росії, і припускає, що подібні методи згодом впровадять у всій армії РФ.

Ускладнена логістика та нерівномірне поширення технологій

Посилення активності російських безпілотників уже відчутно ускладнило забезпечення передової. Командир мінометної батареї 92-ї бригади Анатолій Ткаченко звернув увагу на масштаб проблеми.

"З зоною ураження в 20 кілометрів організувати логістику практично неможливо. Піхота проходить пішки 30 кілометрів. Мінометні розрахунки та оператори дронів - від 10 до 15 кілометрів", - висловився він.

Водночас Ткаченко наголосив, що його підрозділ ще не стикався з автономними дронами "Молнія", що вказує на нерівномірний розподіл нових можливостей по лінії фронту. За оцінкою Forbes, перемога у війні дронів може залежати від того, хто швидше перетворить бойові інновації на інституційну перевагу до того, як характер бойових дій знову зміниться.

Вже не та, що у 2022 році: Forbes пояснив, чому армія РФ стала значно небезпечнішою
Російський дрон-камікадзе "Молнія"/ Інфографіка: Главред

На якому напрямку РФ посилює тиск

За оцінкою лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", ситуація на лінії фронту залишається напруженою. Він не виключає, що найближчим часом основні бойові дії можуть розгорнутися в районі Добропілля Донецької області.

Військовий повідомив, що російські підрозділи намагаються розвивати наступ з флангового напрямку, просуваючись з боку населеного пункту Гришине.

"Окупанти хочуть відрізати угруповання військ Сил оборони України в Родинському, щоб захопити населений пункт", - зазначив він.

Війна РФ проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що Росія посилила наступ на Харківщині. Він підкреслив збільшення кількості атак на Лиманському напрямку. Лише за добу російські окупанти втратили близько 300 солдат.

Він також повідомляв, що російські війська на Харківщині змінили тактику. Він пояснив, що ставка на малі групи стала причиною зниження застосування бронетехніки. За його словами, на окремих відтинках ворогу вдалося проникнути через державний кордон і тривають бої у Граневі та Козачій Лопані.

Reuters повідомив, що на підступах до Костянтинівки вже відбуваються зіткнення. Агентство зазначило невеликі групи окупантів намагаються проникнути на околиці міста. Аналітики вказали, що українські сили продовжують стримувати наступ на підступах до Костянтинівки.

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Про джерело: Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

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