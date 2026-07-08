Відома актриса потрапила до лікарні та розповіла, що з нею відбувається — деталі

Вікторії Білан-Ращук знадобилася допомога лікарів.

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Вікторія Білан-Ращук у лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Вікторія Білан

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Вікторія Білан-Ращук опинилася в лікарні

Що сталося з актрисою

Відома українська актриса Вікторія Білан-Ращук, зірка фільмів "Поїзд до Різдва" та "Дружини на стежці війни", несподівано опинилася в лікарні. Знаменитість налякала своїх підписників, опублікувавши в Instagram кадри прямо з медичної палати.

На фотографії видно, що знаменитості робили пункцію колінного суглоба. Що саме стало причиною екстреного звернення до лікарів, актриса поки що не уточнила. Проте вона поспішила публічно подякувати всім за підтримку.

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Вікторія Білан - діагноз / фото: instagram.com, Вікторія Білан

"Дякую всім, хто поруч", - підписала лікарняні кадри Білан-Ращук.

Пізніше Вікторія знову зв’язалася з шанувальниками, щоб заспокоїти схвильовану публіку. Вона записала відеозвернення вже вдома, тримаючи на руках дитину. На кадрах видно, що ліва нога актриси повністю перебинтована щільним медичним бинтом. Знаменитість запевнила, що найгірше вже позаду, і з гумором відповіла всім недоброзичливцям.

Вікторія Білан з’явилася із забинтованою ногою / фото: instagram.com, Вікторія Білан

"Друзі, повідомляємо вам, що у нас усе добре, ми живі й здорові. Слава Богу, дякуємо всім за підтримку. І хочемо сказати: вони не дочекаються", - оптимістично підсумувала артистка.

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Про персону: Вікторія Білан Вікторія Білан (Ращук) - українська актриса театру та кіно, а також співачка, яка народилася 3 серпня 1978 року. У червні 2026 року артистка офіційно розлучилася зі своїм чоловіком, актором і військовослужбовцем Володимиром Ращуком. Головною причиною розриву стали зради з боку чоловіка: за словами Вікторії, колишній коханий завів роман на стороні саме в той період, коли вона проходила процедуру ЕКЗ і була вагітна їхнім сином.

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