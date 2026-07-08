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"Ці процеси його поховають": в РФ тихо запускається фатальний для Путіна сценарій

Дар'я Пшеничник
8 липня 2026, 12:10
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Опозиціонерка Ольга Курносова розповіла, чому крах путінського режиму став лише питанням часу.
Путин
У РФ запускаються процеси, які можуть виявитися фатальними для Путіна / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Головне з новини:

  • В Росії наростає невдоволення війною і кризою
  • Кремль втрачає контроль над окупованим Кримом
  • Новий лідер протесту може з'явитися раптово

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Війна, яку Кремль розв'язав проти України, дедалі впевненіше повертається на територію самої Росії. Масовий відтік росіян із тимчасово окупованого Криму, який через регулярні удари по логістиці перетворюється на ізольований острів, щоденні нальоти дронів на Москву та глибока паливна криза в російських регіонах - усе це створює критичну масу невдоволення всередині РФ.

Секретар Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова в інтерв’ю Главреду зазначила, що у війні вже запустилися незворотні процеси, які можуть стати фатальними для диктатора Володимира Путіна як у політичному, так і у фізичному сенсі.

Ефект накопичення: чому російський бунт спалахне раптово

За словами Курносової, переломний момент у війні (якщо розглядати її глобально, а не лише на лінії фронту) вже настав. Проте нинішній етап революційних процесів у Росії нагадує затишшя перед бурею.

"Ці процеси вже запустилися. Ці фатальні процеси, які точно поховають Путіна в політичному сенсі, а, можливо, й у фізичному, вже тривають. Інша справа, що поки що вони розвиваються досить тихо, і ми бачимо лише окремі "іскри" - чорні та червоні, що виникають внаслідок цих процесів", - наголосила опозиціонерка.

Вона додала, що передбачити точну дату вибуху в тоталітарному суспільстві неможливо, адже навіть лідер більшовиків Ленін свого часу не очікував революції в рік, коли вона врешті відбулася. Російське суспільство традиційно акумулює внутрішній деструктив до певної критичної межі, після чого достатньо найменшого приводу для масштабного соціального вибуху.

Головна проблема протесту: високий негатив без лідера

Закриті соціологічні дослідження, які проводяться всередині Росії, демонструють колосальне зростання антиурядових настроїв. Росіяни незадоволені внутрішньою ситуацією, паливною кризою та тим, що війна прийшла в їхні домівки, проте наразі цей протест залишається розпорошеним.

"За підсумками фокус-груп, які проводяться перед виборами: рівень негативу щодо влади дуже високий. Але поки що люди не бачать лідера, навколо якого могли б консолідуватися протести. Однак такі лідери можуть з’явитися раптово. Ось так просто з’явилися Степан Разін та Ємельян Пугачов - бабах - і з’явилися", - підсумувала Курносова.

Поки російські еліти балансують на межі розколу та палацового перевороту через страх втратити все, глибинний народ РФ чекає на свого "тригера". Ним може стати будь-яка резонансна подія - від успішного прильоту по елітному підмосковному селищу Рубльовка до чергової системної кризи.

Тож процес руйнації путінського режиму вже вийшов із крихкої стабільності, і питання його фіналу - це лише питання часу та появи правильної фігури на чолі протесту.

У РФ знижується лояльність до Путіна

Політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський говорив, що рівень лояльності до Путіна дійсно знижується через те, що Путін не хоче закінчувати війну.

За його словами, ця тенденція може бути довгостроковою, тому що війна й надалі може ще довго не закінчуватися.

"Росіяни перестають вірити в те, що війна нарешті може закінчитися. А раз вони перестають у це вірити, вони починають не довіряти - як це звучить у мові соцопитувань - і насправді бути незадоволеними Путіним. Тому що вони розуміють: це особисто його заслуга, що цього не відбувається. Він той стопор, який не дозволяє закінчити війну", - підкреслив він.

Дивіться відео, в якому Ольга Курносова розповіла про розкол путінської еліти, бунт російських військових і революційні сценарії, які можуть чекати на Росію:

Бунт проти влади в Росії - новини за темою

Раніше в інтерв'ю Главреду, економіст, політик, ексзаступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов прокоментував питання про те, чи може накопичене невдоволення в РФ вилитися в якісь соціальні заворушення, "голодні бунти" або протести.

Нагадаємо, відомий в Росії юрист-пропагандист Ілля Ремесло опублікував серію гнівних дописів, фактично, піднявши бунт проти кремлівського диктатора. Він заявив, що війна проти України ведеться виключно через особисті комплекси Путіна та звинуватив його у завданні "величезної шкоди економіці РФ".

Крім того, раніше зазначалося, що серед російської еліти повно тих, хто хотів би здати диктатора Володимира Путіна, але для цього потрібно створити зовнішні фактори. За словами ексдепутатки Держдуми РФ Марії Максакової, перед російськими елітами стоїть дилема: чи знести Путіна самостійно, тим самим вишукавши собі якісь послаблення.

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Про персону: Ольга Курносова

Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

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