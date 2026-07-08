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Кілька осередків вогню на НПЗ: дрони підірвали топзавод РФ за 1100 км

Руслана Заклінська
8 липня 2026, 09:43
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На місці удару зафіксовано кілька осередків займання, а дим від пожежі видно з сусідніх міст Татарстану.
Кілька осередків вогню на НПЗ: дрони підірвали топзавод РФ за 1100 км
Дрони атакували НПЗ у Нижньокамську / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео t.me/exilenova_plus

Коротко:

  • Дрони атакували НПЗ у Нижньокамську
  • Ціллю міг бути завод "Танеко"
  • На місці кілька осередків пожежі

Вранці 8 липня безпілотники атакували промислову зону в російському Нижньокамську у Татарстані. Після серії вибухів спалахнула масштабна пожежа з кількома осередками займання. Про це вранці повідомив Telegram-канал Exilenova+.

Під удар, за попередньою інформацією, потрапив Нижньокамський нафтопереробний завод "ТАНЕКО". Безпілотники дісталися цілі за понад 1100 кілометрів від українського кордону.

відео дня

Що виробляє ТАНЕКО

Завод вважається одним із найсучасніших нафтопереробних комплексів країни та забезпечує внутрішній ринок Росії широким асортиментом продукції. Серед іншого тут випускають автомобільні бензини та дизельне паливо стандарту Євро-5, авіаційний керосин, скраплені вуглеводневі гази, нафтовий кокс, бітуми та базові мастила.

Кілька осередків вогню на НПЗ: дрони підірвали топзавод РФ за 1100 км
Пожежа в Нижньокамську / Фото: скріншот

Голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив, що проєктна потужність Нижньокамського НПЗ становить понад 16 мільйонів тонн переробки нафти на рік. За його словами, попередня атака на це підприємство відбулася в ніч проти 12 червня 2026 року.

Кілька осередків вогню на НПЗ: дрони підірвали топзавод РФ за 1100 км
Місце пожежі в Нижньокамську / Фото: t.me/andriyshTime

Який масштаб пожежі

Полум'я в Нижньокамську настільки потужне, що його видно навіть із сусідніх міст Татарстану. У соцмережах з'явилися численні фото та відео з густим стовпом диму над промисловою зоною.

"На фотографіях, опублікованих жителями, видно кілька пожеж на об'єкті. Ймовірно, постраждала нафтопереробна компанія ТАІФ, однак точна інформація про пошкоджені зони після атаки невідома", - додав Андрющенко.

Ані російська влада, ані представники "Нижньокамськнафтохіму" чи ТАНЕКО станом на момент публікації офіційно не коментували атаку та її наслідки. Дані про масштаб ушкоджень продовжують уточнюватися.

Кілька осередків вогню на НПЗ: дрони підірвали топзавод РФ за 1100 км
Карта ударів по РФ в ніч на 8 липня / Фото: t.me/andriyshTime

Коли паливна криза в РФ вплине на фронт - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар прокоментував наслідки удару по нафтопереробній галузі Росії. Він підкреслив, що проблеми з паливом у Росії можуть позначитися на ситуації на фронті, однак це залежить від того, наскільки ефективно вдасться порушити логістику постачання для російської армії.

За його словами, забезпечення російських військ пальним залишається пріоритетним завданням для РФ. Водночас ключовим фактором є здатність країни забезпечувати ці потреби в умовах ударів по паливній та логістичній інфраструктурі.

"Чи відбудеться це в липні чи в серпні - залежить від того, наскільки успішно вдасться ізолювати лінію фронту від паливного забезпечення", - зазначив Гончар.

Експерт додав, що певні перебої з постачанням палива вже фіксуються на окремих ділянках фронту. Також у російських інформаційних джерелах з’являються повідомлення про труднощі із заправкою важкої техніки.

Удари по російських НПЗ - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 8 липня невідомі дрони атакували кілька регіонів Росії. Вибухи пролунали, зокрема, у Борисоглібську Воронезької області та Саратові.

Зазначимо, радник міністра оборони Олексій Копитько під час аналізу нічної серії ударів заявив про суттєве послаблення експортної нафтопереробки Росії. За його словами, одночасні удари по Ярославському та Омському НПЗ допоможуть вирішити поточну проблему постачання палива для окупаційних військ у найкоротші терміни.

Як раніше повідомляв Главред, радник міністра оборони Сергій Стерненко висловив позицію щодо масштабної пожежі на нафтопереробному заводі в Ярославлі. Стерненко звернув увагу на складні наслідки дефіциту пального в Московському регіоні і закликав профільні відомства негайно втрутитися задля врегулювання поточної ситуації.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

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