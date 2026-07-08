Трамп привіз до Туреччини 1400 людей і власний туалет: ЗМІ розкрили, для чого

Туалетну систему Трампа привезли зі США спецрейсом.

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Трамп вперше прибув в Анкару з візитом / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse

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Делегація США в Туреччині налічує 1400 осіб

Туалетну систему Трампа привезуть зі США

Це перший візит президента США за 17 років

Президент США Дональд Трамп вперше прибув в Анкару в супроводі делегації з приблизно 1400 осіб. Готель, де перебуває Трамп, повністю зарезервували для американської сторони. Про це повідомило The Guardian.

Останнім американським лідером, який відвідував столицю Туреччини, був Джордж Буш-молодший. Він побував в Анкарі перед самітом НАТО у Стамбулі в 2004 році.

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Його наступники також здійснювали поїздки до Туреччини, однак не в статусі повноцінного візиту до столиці. Так, Барак Обама відвідав Анкару з коротким робочим візитом у 2009 році, а у 2015 році взяв участь у саміті G20 в Анталії. Дональд Трамп під час свого першого президентського терміну Туреччину не відвідував, а Джо Байден взагалі не здійснював поїздок до цієї країни.

Як готували візит Трампа

Американська делегація стане однією з найбільших за всю історію подібних візитів. Близько 1400 американських військовослужбовців, політиків, дипломатів і співробітників ЦРУ проживатимуть у готелях поблизу нового комплексу посольства США в Анкарі.

Готель, де перебуватиме президент США, повністю зарезервували для американської сторони. Інших гостей у цей період там не прийматимуть.

Підготовка до заходів безпеки розпочалася більш ніж за тиждень до прибуття президента США. Співробітники Секретної служби США провели масштабну перевірку будівлі, де проживатиме Трамп. Фахівці оглянули не лише президентські апартаменти, а й електричні системи, водопостачання, вентиляцію та протипожежне обладнання.

Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Також американська сторона застосує низку стандартних протоколів безпеки. Зокрема, під час закордонних поїздок президента США до Анкари доставлена спеціальна особиста туалетна система Трампа. Відходи, які утворюватимуться під час її використання, планують транспортувати назад до США, а не залишати в місцевій каналізації.

Цей захід пояснюють заходами безпеки, спрямованими на недопущення можливого використання біологічних матеріалів президента в розвідувальних цілях. Крім того, офіційний президентський автомобіль Трампа доставлено до Туреччини зі США.

Якими можуть бути мирні переговори з РФ - думка експерта

Керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович в інтерв'ю Главреду розповів, що європейські країни можуть вести окремі дипломатичні контакти з Росією в межах підготовки до можливих мирних переговорів, однак перед цим мають узгодити спільну позицію з ключовими партнерами.

За його словами, повідомлення про нібито закриті контакти Європи з РФ не суперечать дипломатичним зусиллям, які можуть проводитися для майбутнього врегулювання війни.

Рейтерович зазначив, що Європа прагне відігравати власну роль у можливих переговорах із Москвою. Водночас, на його думку, спочатку країни мають визначитися з представником, який представлятиме їхню позицію, узгодити кандидатуру зі США та Україною, і лише після цього переходити до діалогу з Росією.

"Вони це розуміють і готуються до цього. Наприклад, прем'єр-міністр Італії збирається назвати прізвище людини, яка, на її думку, могла б представляти Європу", - нагадав Рейтерович.

Зустріч Трампа і Зеленського на саміті НАТО - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, США виступають за зміну формату саміту НАТО та можуть домагатися обмеження участі України й партнерів з Індо-Тихоокеанського регіону в офіційних зустрічах. За даними Politico, Київ, а також Австралія, Нова Зеландія, Японія і Південна Корея можуть не брати участі в офіційних обговореннях саміту, хоча їх можуть запросити на паралельні заходи.

Нещодавно стало відомо, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у середу під час саміту НАТО в Туреччині. Також Трамп проведе переговори з президентом Сирії Ахмадом аш-Шараа.

Президент України повідомив, що готовий до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО. За його словами, для України важливо провести ці переговори, а однією з головних тем має стати посилення протиповітряної оборони України.

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