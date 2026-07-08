Поки Європу "плавить" до +39°, в Україні різко похолодає: про що попередила синоптикиня

Поки Франція та Іспанія потерпатимуть від +35+39 градусів, в Україні 9 липня очікуються дощі та прохолодне повітря.

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Прогноз погоди в Україні на 9 липня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, facebook.com/YaDnipro/

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9 липня в Україні очікується від 18 до 24 градусів тепла, на сході до +30

Францію і Іспанії накриє спека до +39 градусів

Дощі очікуються по всій території України

Франція та Іспанія найближчим часом знову стануть найспекотнішими країнами Європи - там очікується до +35+39 градусів, тоді як в Україні 9 липня повітря буде свіжим і навіть холоднуватим. Про це у Telegram повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

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Згідно з її прогнозом, у ніч проти 9 липня температура опуститься до +12+18 градусів, а на заході країни подекуди буде нижче +10. Удень у більшості областей термометри покажуть +18+24 градуси, на півдні - до +26. Винятком стануть Луганщина та Донеччина, де повітря прогріється до +27+30 градусів, тоді як на заході залишиться прохолодно - лише +17+19.

Синоптикиня зазначає, що ппади 9 липня накриють практично всю територію України. Дощі матимуть періодичний характер, і лише вдень у центральних областях буде більше прояснень.

Якою буде погода у Києві

У столиці погода теж не потішить теплом. У Києві 9 липня місцями пройде дощ, а температура повітря становитиме скромні +20+22 градуси.

Чому прогнози тепер лише на добу

Довгострокові прогнози погоди на 5-7 діб традиційно мають орієнтовний характер і можуть змінюватися з часом, однак частина українців сприймає їх надто буквально. Діденко поясила, чому тимчасово відмовляється від публікації довших прогнозів.

"Оскільки на орієнтовні довші прогнози декотрі споживачі реагують якось невротично і розгублено, приймаючи такий прогноз за щось непорушне та назавжди, тимчасово буду писати виключно на одну добу вперед. Але як тільки щось - я тут", - зазначила погодана експертка.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні прогнози

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні у середу, 8 липня, зміниться через холодний атмосферний фронт, який принесе більше опадів.

За словами синоптикині Наталії Діденко, в Україні у найближчий час дощі можуть переходити у сильну зливу, також ймовірні град та шквали. Окрім цього завтра очікується вітер західних напрямків, часом можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Раніше повідомлялося, що найближчими днями виснажливої спеки в Україні не буде. Денна температура триматиметься в межах +22…+28 градусів, лише на півдні та сході, а також у Дніпропетровській області може бути трохи тепліше.

Напередодні стало відомо, що до 9 липня в Україні переважатиме комфортна погода. До четверга по всій території країни місцями можливі короткочасні дощі з грозами.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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