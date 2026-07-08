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У Києві пролунала серія вибухів: що відомо про ракетний удар РФ

Олексій Тесля
8 липня 2026, 01:02
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У Києві зафіксовано масштабну пожежу внаслідок удару з боку РФ, у деяких районах міста також спостерігаються перебої з електропостачанням.
ракета, вибух
У Києві пролунали вибухи внаслідок удару з боку РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Головне:

  • Росія застосувала для атаки балістичну зброю
  • У Києві було чутно близько 10 вибухів внаслідок серії ударів РФ
  • Пожежі виникли внаслідок російської балістичної атаки на Київ

Потужні вибухи пролунали в Києві в ніч на середу, 8 липня, внаслідок російської повітряної атаки.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, РФ застосувала для атаки балістичну зброю з кількох напрямків.

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"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичної зброї. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до закінчення тривоги", - йшлося в повідомленні КМВА.

За даними моніторингових ресурсів, вибухи в столиці пролунали на кілька хвилин раніше, ніж у місті оголосили тривогу.

Уточнюється, що в ніч на 8 липня в Києві було чутно близько 10 вибухів у результаті серії ударів РФ.

Що відомо про наслідки удару РФ

Пожежі виникли внаслідок російської балістичної атаки на Київ у ніч на середу, 8 липня, повідомив мер Віталій Кличко.

Зокрема, за словами мера, у Деснянському районі внаслідок влучання ракети горять складські приміщення.

У Святошинському районі – загоряння в нежитловій будівлі.

"Ворог атакує столицю балістичними ракетами. Перебувайте в укриттях!", – закликав Кличко.

У Києві пролунала серія вибухів: що відомо про ракетний удар РФ
/ Главред

Загроза нових ударів РФ: думка Жданова

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що найбільш вразливими для російських обстрілів залишаються прикордонні та прифронтові області України. За його словами, саме ці регіони знаходяться в межах досяжності російських засобів ураження, тому ризик ударів по об’єктах критичної інфраструктури там залишається високим.

Крім того, експерт зазначив, що російські війська також приділяють особливу увагу атакам на логістичну інфраструктуру, прагнучи порушити транспортне сполучення та постачання.

Удари РФ по Україні: новини за темою

Як писав Главред, російська атака на Київ у ніч на 6 липня призвела до масштабних руйнувань і нових жертв. За даними міської військової адміністрації, внаслідок цього є загиблі та багато постраждалих.

Раніше повідомлялося про те, що ППО не збила жодної балістичної ракети та "Циркону". Ворог завдав комбінованого удару по Києву, задіявши 419 засобів повітряного нападу, з яких вдалося збити 363 цілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чому ППО не збила балістичні ракети. Найбільша кількість жертв зафіксована в Подільському та Дарницькому районах столиці.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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