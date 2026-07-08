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Загроза ядерного удару РФ по Україні: з’явився несподіваний прогноз

Олексій Тесля
8 липня 2026, 02:19
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Кремль просто не в змозі змінити ситуацію на свою користь, вважає Ольга Курносова.
Путін, ядерний удар
Розкрито загрозу застосування РФ ядерної зброї / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Важливе із заяв Курносової:

  • Категорично проти застосування ядерної зброї виступає Китай
  • Окрім адміністративних можливостей, у Путіна нічого іншого не залишається

Секретар Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова оцінила ймовірність ескалації Кремлем війни в Україні у разі загрози звільнення окупованого РФ Криму.

"Жодних додаткових інструментів, окрім власної впертості, у Путіна немає. П’ятий рік триває повномасштабна війна", - підкреслила вона в інтерв’ю Главреду.

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За словами експерта, диктатору Володимиру Путіну навряд чи вдасться домогтися того, щоб білоруська армія також воювала на українському фронті.

"І я не думаю, що зараз йому вдасться зламати Лукашенка. У Лукашенка свої проблеми, і йому не до проблем Путіна", - каже вона.

За словами експерта, окрім адміністративних можливостей, у Путіна нічого іншого не залишається, тому змінити ситуацію на свою користь він просто не в змозі.

"Що стосується ядерної зброї, то категорично проти її застосування виступає Китай. А без китайської підтримки сьогоднішня Росія просто не зможе", - резюмувала Курносова.

Дивіться відео - інтерв’ю з Ольгою Курносовою:

Можливі наслідки масштабної ядерної війни

Фахівці вважають, що великий ядерний конфлікт може стати однією з найруйнівніших загроз для людства. За їхніми оцінками, наслідки обміну ядерними ударами можуть проявитися практично відразу і призвести до величезних людських втрат.

При цьому небезпека полягає не лише в безпосередньому впливі вибухів. Дослідники попереджають, що такий сценарій здатний серйозно вплинути на клімат усієї планети. Через потрапляння великої кількості пилу та сажі в атмосферу може виникнути ефект так званої "ядерної зими", під час якої температура в деяких регіонах різко знизиться на тривалий період.

Подібні кліматичні зміни можуть особливо сильно торкнутися територій з розвиненим сільським господарством, зокрема окремих районів США та України. Вчені припускають, що це може призвести до падіння врожайності, нестачі продуктів харчування та серйозних порушень у роботі міжнародних систем постачання.

Загроза ядерного удару РФ по Україні: з’явився несподіваний прогноз
/ Главред

Ядерний шантаж РФ - новини за темою

Нагадаємо, колишній офіцер російських ядерних сил, який дезертирував з армії, повідомив, що в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російські ядерні сили були приведені в повну бойову готовність.

Напередодні, як писав "Главред", Путін ухвалив нову ядерну доктрину, яка передбачає, що Москва може розглянути можливість ядерного удару у відповідь на напад на РФ або Білорусь через критичну загрозу їхньому суверенітету чи територіальній цілісності.

Раніше також, на тлі постійного ядерного шантажу з боку Кремля, президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки дурні не бояться, коли йдеться про загрози застосування ядерної зброї.

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Про персону: Ольга Курносова

Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

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