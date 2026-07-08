ЗСУ знищили ще один літак ВПС Росії: що відомо

Модель повітряного судна та обставини його ураження Повітряні сили поки не розголошують.

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Росіяни втратили ще один літак / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

Сили оборони збили черговий російський літак

Подію підтвердило командування Повітряних сил

Тип літака та деталі удару поки не розкривають

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Сили оборони України знищили ще один російський літак. Про це зазначили у пресцентрі командування Повітряних сил. Про успішне ураження цілі військові відзвітували коротким повідомленням у своєму Telegram-каналі:

"Гарні новини від Повітряних Сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста!" - йдеться у повідомленні.

Точних даних про тип збитого повітряного судна, район ураження чи засоби, якими це було здійснено, наразі немає. У Повітряних силах не деталізували операцію, обмежившись констатацією факту знищення цілі.

Знищення авіації РФ - останні новини за темою

Як писав раніше Главред, вдруге за тиждень СБУ атакувала військовий аеродром "Саки" в Криму. Уражено сім ангарів, де перебували російські винищувачі та бомбардувальники Су-30СМ, Су-30 і Су-24.

Напередодні російська окупаційна армія втратила ще один бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор", який застосовується у війні проти України.

Слова пропагандистів свідчать про загибель льотчика, водночас згадок про іншого члена екіпажу Ка-52 - штурмана-оператора, який зазвичай також перебуває на борту під час польотів і виконання бойових завдань, немає.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня Сили безпілотних систем ЗСУ провели масштабну операцію в глибині території Росії. Під удар потрапили військовий аеродром у Таганрозі, де були уражені два літаки Ту-142 та ракетний комплекс "Іскандер".

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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