ЗСУ знищили ще один літак ВПС Росії: що відомо

Коротко:
- Сили оборони збили черговий російський літак
- Подію підтвердило командування Повітряних сил
- Тип літака та деталі удару поки не розкривають
Сили оборони України знищили ще один російський літак. Про це зазначили у пресцентрі командування Повітряних сил. Про успішне ураження цілі військові відзвітували коротким повідомленням у своєму Telegram-каналі:
"Гарні новини від Повітряних Сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста!" - йдеться у повідомленні.
Точних даних про тип збитого повітряного судна, район ураження чи засоби, якими це було здійснено, наразі немає. У Повітряних силах не деталізували операцію, обмежившись констатацією факту знищення цілі.
Знищення авіації РФ - останні новини за темою
Як писав раніше Главред, вдруге за тиждень СБУ атакувала військовий аеродром "Саки" в Криму. Уражено сім ангарів, де перебували російські винищувачі та бомбардувальники Су-30СМ, Су-30 і Су-24.
Напередодні російська окупаційна армія втратила ще один бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор", який застосовується у війні проти України.
Слова пропагандистів свідчать про загибель льотчика, водночас згадок про іншого члена екіпажу Ка-52 - штурмана-оператора, який зазвичай також перебуває на борту під час польотів і виконання бойових завдань, немає.
Нагадаємо, у ніч на 30 травня Сили безпілотних систем ЗСУ провели масштабну операцію в глибині території Росії. Під удар потрапили військовий аеродром у Таганрозі, де були уражені два літаки Ту-142 та ракетний комплекс "Іскандер".
Цікаве по темі:
- "Далекобійні санкції": ЗСУ за тиждень знищили рідкісний літак, вертоліт та кораблі
- Україна цього року отримає нові F-16: скільки літаків передасть Бельгія
- Варшава заблокувала постачання літаків МіГ-29 в Україну: в чому причина
Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред