Серія потужних ударів: ЗСУ знищили операторів БПЛА, артилерію та важливі цілі РФ

Підрозділи СБС вже завдали ударів по 44 енергетичних об’єктах в окупованому Криму.

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Здійснено удари по цілях РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

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СБС за тиждень вразили 44 енергетичні об'єкти в окупованому Криму

ЗСУ провели серію точних ударів по ворожих цілях

Здійснено авіаудар по місцю дислокації російських операторів дронів

Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують методично виводити з ладу енергетичну інфраструктуру окупованого Криму, повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, з початку операції - з 1 по 7 липня - підрозділи СБС вже вразили 44 енергетичні об’єкти в окупованому Криму та на півдні тимчасово захоплених територій.

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/ Інфографіка: Главред

Серед уражених об’єктів:

підстанція ПС 35/10 кВ "Чкалово" - удар завдав 9-й батальйон "Кайрос" 414-ї окремої бригади СБС "Птахи Мадяра";

ПС 330 кВ "Західно-Кримська" поблизу Кар’єрного - завдала удару 412-а окрема бригада СБС Nemesis;

ПС 110 кВ "Саки" та ПС 220 кВ "Комиш-Бурун" у Керчі - цілі вразив 1-й окремий центр СБС;

ПС 110 кВ "Митяєве" - удар завдала бригада Nemesis;

газова компресорна станція "Тасуново" - уражена 1-м окремим центром СБС.

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Потужний удар по артилерії РФ

Російська артилерія втратила за один ранок реактивну систему "Град", чотири гармати та дві машини. Про це повідомили на сторінці 42-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Близько п’ятої ранку українські військові завдали серії точних ударів по ворожих цілях. Завдяки роботі розвідки, підрозділам "Перун" та бійцям 3-го механізованого батальйону вдалося виявити й знищити російську артилерію ще до того, як вона встигла обстріляти українські позиції.

"Наші підрозділи влаштували неймовірно потужний ранок, розгромивши ворожу техніку дощенту", - зазначили в бригаді.

Серед втрат противника - БМ-21 "Град", чотири артилерійські гармати та дві одиниці автомобільної техніки.

У бригаді зазначають: кожна така знищена установка - це менше російських обстрілів, менше можливостей підтримувати штурми та більше шансів зберегти життя українських військових.

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Знищено місце дислокації операторів БПЛА РФ

Повітряні сили України завдали точного авіаудару по місцю дислокації російських операторів безпілотників, яких вчасно виявила українська розвідка.

/ Главред

За даними військових, розвідка зафіксувала переміщення окупантів на мотоциклах з рюкзаками, в яких вони перевозили батареї та боєкомплект.

Після підтвердження цілі екіпажі винищувачів завдали удару авіабомбами GBU-62 по місцю дислокації російських операторів БПЛА.

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На фронті тривають запеклі бої: що повідомили військові

На прикордонних територіях Харківської області зберігається складна оперативна обстановка. За інформацією речника Групування об’єднаних сил Віктора Трегубова, російські війська активізували дії в напрямку району Козачої Лопані, намагаючись розширити свою присутність біля державного кордону.

Як повідомив Трегубов, на окремих ділянках російським підрозділам вдалося перетнути кордон, проте бойові дії тривають, а ситуація залишається динамічною.

За його словами, найбільш напружена ситуація зараз складається біля двох прикордонних населених пунктів. Один із них, як зазначив речник, вже перебуває під контролем російських сил, тоді як за другий тривають бої, тому говорити про остаточний контроль над цією територією поки що передчасно.

Раніше Главред повідомляв, що українські захисники досягли найпомітнішого прогресу за останні місяці: темпи російського наступу сповільнилися настільки, що ЗСУ відвоювали більше територій, ніж втратили.

Нагадаємо, раніше російські війська продовжують штурмові дії на низці ділянок фронту, намагаючись посилити тиск на українську оборону, зокрема в районах Лимана та Куп’янська.

Як повідомлялося, аналітики проєкту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

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Про джерело: Сили безпілотних систем Збройних сил України Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС) - окремий рід військ у складі Збройних сил України, що призначений для використання повітряних, морських надводних і підводних, а також наземних безпілотних та роботизованих систем. Створений 2024 року, пише Вікіпедія. СБС були офіційно створені 6 лютого 2024 року за указом Президента України № 51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони". Цей рід військ включає повітряні, морські (надводні та підводні) та наземні безпілотні та роботизовані системи. До складу СБС входять такі підрозділи, як 9-та окрема бригада безпілотних систем, 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів, 412-й окремий полк безпілотних систем "Nemesis", 413-й окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" та інші.

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