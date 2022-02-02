Кабмін затвердив план вакцинації від коронавірусу на 2022 рік

Затвердили план вакцинації від коронавірусу на 2022 рік / Getty

Кабінет Міністрів України затвердив Національний план вакцинації від коронавірусу на 2022 року. Документ передбачає бустерні дози, охоплення щепленнями дітей та підлітків від 12 до 18 років, повідомляє пресслужба МОЗ.

Згідно з планом, стратегія вакцинації проти коронавірусу в 2022 році буде полягати в наступному:

ревакцинації тих, хто вже отримав базовий курс щеплення в минулому році;

вакцинації тих, хто ще не зробив щеплення;

охоплення щепленнями дітей та підлітків віком від 12 до 18 років.

Документ передбачає обов'язок обласних та Київської міської державних адміністрацій забезпечити охоплення вакцинацією неповнолітніх і не менше 70% дорослих, включаючи 80% українців старше 60 років. Особлива увага звертається на тих, хто знаходиться в групі ризику.

У документі з'явилася норма, яка передбачає створення регіональних міжвідомчих координаційних комісій з його виконання та затвердження регіональних планів з вакцинації на 2022 рік.

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Як зазначив голова МОЗ Віктор Ляшко, цього року планується наростити темпи вакцинації. За його словами, для цього в Україні створені всі умови, в тому числі з постачанням препаратів для проведення щеплень.

Коронавірус в Україні

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що пандемія коронавірусу може завершитися в 2022 році. При цьому Ляшко назвав фактори, які вплинуть на завершення пандемії. Це поява вакцини і препаратів прямої противірусної дії, а також зменшення агресивності штаму.

Також Ляшко розповів, що захворюваність COVID-19 в Україні за останні 3 тижні зросла в сім разів. Число госпіталізацій зросла вдвічі. Штам Омікрон встановлений вже в 20 регіонах країни.

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