"Думав, що дадуть путівку до санаторію": українець 27 разів вакцинувався від коронавірусу

Українець 27 разів вакцинувався від коронавірусу / скріншот

Житель міста Суми Олексій 27 разів вакцинувався від коронавірусу. Щоб прищепитися, він подорожує Україною.

Про це під час апаратної наради у Сумській міській раді повідомила начальник управління охорони здоров'я Олена Чумаченко, повідомило місцеве видання sumy.today.

За словами чиновника, житель Сум вже 27 разів отримав щеплення від коронавірусу. Мер Сум Олександр Лисенко зазначив, що так робити не можна, але це доводить те, що вакцина точно безпечна.

"Хотів бути популярним"

У коментарі "Сегодня" чоловік, розповів, що зробив це заради популярності. Він зазначає, що для того, щоб отримати вакцинації, він подорожує Україною. Одного разу йому вдалося отримати 5 доз вакцини за день.

"Хотів бути популярним. Також подумав, що в Харкові мені дадуть путівку до санаторію, хоча б на місяць, тому що там краще харчування. А в Сумах мені відмовили в цьому", — розповів Олексій.

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Колишній сімейний лікар чоловіка Надія Гордієнко розповіла, що через настирливість пацієнта, вона була змушена розірвати угоду з Олексієм. Медик каже, що чоловік цілодобово їй дзвонив і просто так приходив на прийом.

Перші дози отримав у Сумах, далі - Харків

Лікар Оксана Іващенко, яка вперше вакцинувала чоловіка, розповіла, що після щеплення Олексій всім розповідав, що медики "за вакцинацію дають йому талони на їжу". Однак це не правда. Більше двох доз Олексій У Сумах не отримав, тоді він поїхав до Харкова. Він стверджує, що його вакцинують після того, як він робить медикаменти.

Однак лікарі відзначають, що швидше за все чоловік отримував щеплення в центрах вакцинацій, де не завжди встигають перевірити дані про людей.

В системі Helsi, куди вносять дані про вакцинацію, ніяких запобіжників на такий випадок немає, проте там відзначають, що у таких людей можуть виникнути проблеми з отриманням covid-сертифіката.

"Це швидше за все викличе помилку при формуванні сертифіката про вакцинацію" - сказав директор сервісу Helsi Євген Донець. Олексій стверджує, що планує вакцинуватися 30 разів.

Варто нагадати, що станом на ранок вівторка, 25 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 19 118 жителів країни (добою раніше було 12 915). У тому числі захворіли 2809 дітей і 594 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1507 осіб; летальних випадків - 161; одужали 5863 осіб.