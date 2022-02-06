Україна отримала першу партію таблеток від коронавірусу Молнупіравір - Ляшко / колаж УНІАН, pixabay

6 лютого 2022 року в Україну прибула велика партія таблеток від COVID-19 виробництва американської фармацевтичної компанії Merck Sharp&Dohme.

Як розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на своїй сторінці в Facebook, йдеться про 60 тисяч курсів препарату Молнупіравір.

За його словами, ліки повинні допомогти в боротьбі з COVID-19 і зберегти життя пацієнтам з груп ризику.

"Найближчим часом Міністерство охорони здоров'я розподілить ліки і відправить в регіони. До квітня 2022 року в Україну надійдуть ще 240 тисяч курсів препарату", - зазначив Ляшко.

Він додав, що Молнупіравір - це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Цим самим він запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби.

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Що відомо про Молнупіравір

Це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний коронавірусу SARS-CoV-2 для відтворення генетичного коду, і запобігає його розмноженню, а також знижує ризик тяжкого перебігу хвороби.

Він був розроблений в Університеті Еморі фармацевтичною компанією Drug Innovation Ventures at Emory (DRIVE). Потім він був викуплений компанією Ridgeback Biotherapeutics з Майамі, яка згодом уклала угоду з Merck & Co. для подальшої розробки.

Молнупіравір випускається в таблетках, тому немає особливих вимог зберігання і їх зручно приймати. Їх використовують для лікування пацієнтів з груп ризику: надмірна вага, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

При цьому рекомендується приймати таблетки з перших днів зараження.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив, що Україна вже має бронь у виробників Pfizer і Merck на їх нові ліки проти COVID-19, тому отримає препарати однією з перших.

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