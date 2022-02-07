Коронавірус в Україні 7 лютого: виявили понад 23 тисячі нових хворих

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, у Львівській, Одеській, Хмельницькій, Харківській, Житомирській та Рівненській областях.
Станом на ранок понеділка, 7 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 тисяч 378 жителів країни. Зокрема, захворіли 2242 дітей та 394 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2699 осіб; летальних випадків - 115; одужали 5024 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, у Львівській, Одеській, Хмельницькій, Харківській, Житомирській та Рівненській областях.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 2266;
- Вінницька область - 418;
- Волинська область - 586;
- Дніпропетровська область - 988;
- Донецька область - 620;
- Житомирська область - 1188;
- Закарпатська область - 471;
- Запорізька область - 446;
- Івано – Франківська область - 779;
- Київська область - 586;
- Кіровоградська область - 213;
- Луганська область - 248;
- Львівська область - 2122;
- Миколаївська область - 990;
- Одеська область - 2033;
- Полтавська область - 494;
- Рівненська область - 1142;
- Сумська область – 1024;
- Тернопільська область - 907;
- Харківська область - 1609;
- Херсонська область - 703;
- Хмельницька область - 1713;
- Черкаська область - 676;
- Чернівецька область - 749;
- Чернігівська область - 407.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 4 307 437 осіб;
- одужали - 3 681 092 пацієнта;
- летальних випадків - 101 392;
- проведено ПЛР-тестувань - 18 603 958.
Як повідомляв Главред, станом на ранок п'ятниці, 4 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії.
Зазначимо, за добу 2 лютого коронавірус в Україні встановив попередній антирекорд за весь час пандемії. COVID-19 виявили у 39 тисяч і 620 жителів країни. Зокрема, захворіли 4446 дітей.
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