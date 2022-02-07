Коронавірус в Україні 7 лютого: виявили понад 23 тисячі нових хворих

Коронавірус в Україні на вихідних знизив темп / Фото pixaby

Станом на ранок понеділка, 7 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 тисяч 378 жителів країни. Зокрема, захворіли 2242 дітей та 394 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2699 осіб; летальних випадків - 115; одужали 5024 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, у Львівській, Одеській, Хмельницькій, Харківській, Житомирській та Рівненській областях.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 2266;

Вінницька область - 418;

Волинська область - 586;

Дніпропетровська область - 988;

Донецька область - 620;

Житомирська область - 1188;

Закарпатська область - 471;

Запорізька область - 446;

Івано – Франківська область - 779;

Київська область - 586;

Кіровоградська область - 213;

Луганська область - 248;

Львівська область - 2122;

Миколаївська область - 990;

Одеська область - 2033;

Полтавська область - 494;

Рівненська область - 1142;

Сумська область – 1024;

Тернопільська область - 907;

Харківська область - 1609;

Херсонська область - 703;

Хмельницька область - 1713;

Черкаська область - 676;

Чернівецька область - 749;

Чернігівська область - 407.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 7 лютого 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 4 307 437 осіб;

одужали - 3 681 092 пацієнта;

летальних випадків - 101 392;

проведено ПЛР-тестувань - 18 603 958.

Як повідомляв Главред, станом на ранок п'ятниці, 4 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії.

Зазначимо, за добу 2 лютого коронавірус в Україні встановив попередній антирекорд за весь час пандемії. COVID-19 виявили у 39 тисяч і 620 жителів країни. Зокрема, захворіли 4446 дітей.

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