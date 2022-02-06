Як легко заснути при коронавірусі: поради лікарів

Як заснути при коронавірусі / Колаж ua.depositphotos.com

Є кілька рекомендацій, які істотно допоможуть вам заснути при коронавірусі, повідомляє видання The Huffington Post.

Кожен раз, коли ви хворієте, засипання і сам сон можуть стати досить важкою справою, говорить доктор Хізер Модей, імунолог і автор книги "Прорив в імунотипах".

Ось кілька порад від лікарів, які допомогли людям з позитивним тестом на коронавірус

Для початку, перед сном слід прийняти гарячий душ, радить доктор Люсі Макбрайд, терапевт з Вашингтона. Вода має бути настільки теплою, аби утворився пар.

Потім слід прийняти невелику дозу мелатоніну. Так як він "не тільки допомагає зміцнити вашу імунну систему за ніч, але також допомагає поліпшити циркадний ритм, протидіючи гормону стресу кортизолу". Однак перед його прийомом, обов'язково слід порадитися з лікарем.

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Спати рекомендується із піднятою головою і шиєю, аби "поліпшити дихання і зменшити скупчення слизу в задній частині горла". Для цього можна підкласти ще одну невелику подушку або плед.

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Обов'язково слід пити багато води, чаю або напоїв з електролітами, щоб розріджувати слиз, побічний продукт інфекції, який може привезвести до проблем з відпочинком, таким як закладеність і виділення з носа.

Використовуйте зволожувач повітря і підтримуйте в кімнаті пристойну температуру. Вологість має становити від 40% до 50% "для поліпшення носового дихання".

Якщо ж у вас блювота, посилений кашель або вам просто важко дихати - саме час дзвонити лікарю.

Коронавірус в Україні

Нагадаємо, у п'ятницю, 4 лютого, коронавірус в Україні побив абсолютний антирекорд з початку пандемії: за добу зафіксували 43 778 нових хворих.

Раніше аналітик розповідала, що під час піку захворюваності Омикроном в Україні можуть фіксувати до 50 тисяч випадків інфікування в день. Також вона зазначила, що зараз адаптивний карантин допомагає недопущенню перевантаження медичної системи. Відповідно, найближчим часом ніхто його скасовувати не буде.

Також раніше у ВООЗ спрогнозували, коли в Європі настане "міцний мир" з COVID-19. На думку чиновника ВООЗ Ханса Клюге, ситуація з коронавірусом може покращитися завдяки трьом факторам, серед яких високі показники вакцинації.

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