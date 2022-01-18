Нежить, головний біль і втома: у МОЗ назвали симптоми коронавірусу Омікрон

Симптоми нового штаму схожі з ознаками Дельти.
Головними симптомами при захворюваності новою варіацією коронавірусу Омікрон можуть стати нежить, головний біль, втома, чхання і біль в горлі. Значних відмінностей від Дельти не встановлено, тому у хворих також можуть бути кашель, хрипкий голос, озноб або тремтіння, лихоманка, а також втрата, або спотворення нюху або смаку.
Як повідомляє пресслужба МОЗ, незважаючи на те, що симптоматика може бути схожою на застуду, нова варіація COVID-19 може викликати тривалі наслідки для здоров'я, госпіталізацію і летальні випадки. Омікрон поширюється стрімко, в зоні ризику знаходяться люди, які не вакцинувалися проти коронавірусної інфекції.
Які симптоми найчастіше спостерігаються у людей, які заразилися Омікроном
- нежить (73%)
- головний біль (67,5%)
- втома (63,5)
- чхання (60%)
- біль у горлі (59,6%)
Також у відомстві вказують, що серйозних відмінностей симптомів варіації Омікрон від Дельти, яка наразі є домінуючим штамом в Україні, немає. Тому можуть фіксуватися і додаткові ознаки.
Додаткові ознаки зараження Омикроном
- кашель (43,5%)
- хрипкий голос (35,7%)
- озноб або тремтіння (30%)
- лихоманка (29,4%)
У МОЗ підкреслили, що у разі будь-яких симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції слід звернутися до сімейного лікаря. Спеціаліст повинен надати направлення на тест на COVID-19. До отримання результатів тестування слід уникати відвідування місць скупчення людей і дотримуватися режиму самоізоляції. Відомство рекомендує вакцинуватися.
Коронавірус в Україні
Згідно з даними МОЗ на ранок вівторка, 18 січня, в Україні встановлено 8558 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Госпіталізували 1 125 осіб. Видужала 5 761 людина. Загинули 188 людей.
Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін раніше попереджав, що МОЗ прогнозує нову хвилю COVID-19 в Україні вже за півтора-два тижні. Пікові показники захворюваності можуть фіксуватися в лютому-березні. Поступова стабілізація ситуації очікується в квітні.
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