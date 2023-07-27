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Карась спрогнозував, чого чекати ЗСУ від угруповання ворога під Куп'янськом

Дмитро Відоменко
27 липня 2023, 03:30
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За словами Євгена Карася, з часів оборони Сєвєродонецька у ЗСУ залишилися позиції на Сіверському виступі - і це погана новина для окупантів.
Карась
Євген Карась дав оцінку ситуації в районі Куп'янська / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Російські окупанти зосередили під Куп'янськом 100-тисячне угруповання-і це стане останньою спробою погрожувати ЗСУ в цьому секторі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовослужбовець ЗСУ, лідер організації С14 Євген Карась.

"Росіяни почали зосереджувати їх ще з лютого 2022 року і очікувано намагалися погрожувати своїм контрнаступом на наш контрнаступ, бо якраз тоді відбулося Ізюмське. Відповідно, вони цього не реалізували ні в березні, ні в квітні, ні в травні, тому що побоювалися. Вони зробили це лише в червні як контрудар для нашого контрнаступу. Але тепер до цього додався новий контекст. По-перше, на запорізькому напрямку є успіхи, і в будь-якому випадку ми досягнемо поставлених цілей. Це буде не так швидко і весело, як всі думали – це буде криваво, але системно, по-військовому. І тому противнику був потрібен удар на Луганському напрямку, щоб ми туди перекидали резерви. Але успіху вони тут не досягли – навіть зараз, судячи з відкритих джерел інформації, ми маємо дані, що їх просування зупинилося, хоча протягом останньої доби, як мені відомо від товаришів, які там знаходяться, було дуже гаряче", ‒ сказав він.

За словами Карася, з часів оборони Сєвєродонецька у ЗСУ залишилися позиції на Сіверському виступі ‒ і це, укупі з останніми успіхами ЗСУ в Бахмуті, створює проблеми для окупантів.

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"По-друге, південніше Лиману є такий Сіверський виступ, з якого напрямок йде на Кремінну. Цей виступ, який залишився у нас ще з часів оборони Сєвєродонецька, загрожує противнику. І в принципі після Бахмута ми очікували, що матимемо там проблеми. Але ситуація обернулася інакше-під Бахмутом наші війська зараз повертають території. І таким чином Сіверський виступ для противника стає проблемою для Кремінної. Тому вони наступають вже навіть не для того, щоб створити нам проблеми на Запоріжжі. А для того, щоб після того, як ми, очевидно, створимо противнику величезну трагедію в Бахмуті, ми можемо піти на Кремінну і повернутися в Луганський сектор. Тому цей їхній контрудар на наш контрнаступ є продовженням наростання загрози для них. Адже їм треба терміново починати наступ, щоб поліпшити свої позиції. Поки що, незважаючи на всі війська, які там зосереджені, росіяни не мали тих успіхів, на які розраховували. Нагадаю, що цей наступ триває досить давно. Саме в день путчу Пригожина у росіян спостерігалося ослаблення в роботі артилерії через певний хаос, наскільки я розумію. До того ж, саме з цього напрямку Луганщини перекидали під Москву, якщо не помиляюся, Псковський десант. І хоч наступ триває вже кілька тижнів, РФ має дуже обмежений успіх. Ми знаємо, що туди перекидаються і певні засоби і війська з нашого боку. Не поза планом, але коли противник не дуже швидко рухається, то так само військова машина дивиться, вивчає, розуміє і, відповідно, реагує. Для того, щоб ці спроби були успішними, їм треба було б мати високу динаміку. Її немає, і поступовий наступ призведе до того, що росіян поступово знищать в наступальних порядках. Тому поки не передбачається, і я не чув прогнозів, що їм вдасться там створити нам велику проблему. Це просто їх остання спроба нам чимось погрожувати. Але на тлі того, що відбувається на Запоріжжі, скоро їх дії на Луганщині дуже сильно зблякнуть", ‒ сказав він.

Хто такий Євген Карась

Євген Карась-український громадський діяч і активіст, лідер громадської організації С14 (рух суспільство майбутнього). Брав участь у війні на Сході України. Після початку повномасштабної фази війни з РФ став на захист України від російських окупантів у складі одного з підрозділів, повідомляє Вікіпедія.

Контрнаступ ВСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков підкреслив, що контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом. Ті, хто стверджують, що кожен контрнаступ має бути швидким – помиляються, заявив Міністр оборони України.

військовий аналітик Петро Черник зазначив, що росіянам готують оточення у Бахмуті, ворог має лише два варіанти - окупанти в місті можуть бути знищені або взяті в полон. Російські війська залишаються в Бахмуті, але українські сили контролюють висоти. Ворог близький до оперативного оточення нашими воїнами.

Президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ йде повільно, але незабаром він набере обертів. Український гарант підкреслив, що, незважаючи на труднощі, українські воїни спритно просуваються вперед. За його словами, Україна не хоче втрачати своїх військовослужбовців, тому наша держава досить обережно підходить до наступальних дій.

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