УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Важлива допомога для контрнаступу: для ЗСУ відправили потужну зброю з Іспанії

Юлія Куришко
24 липня 2023, 20:43 оновлено 24 липня, 20:51
447
Також Іспанія відправила десять броньованих автомобілів TOA M-113.
Важлива допомога для контрнаступу: для ЗСУ відправили потужну зброю з Іспанії
Іспанія відправила Україні партію Leopard 2A4 і БТР / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 17 ОТБр імені Пестушко

Міністерство оборони Іспанії відзвітувало про відправлення Україні партії гуманітарної та військової допомоги.

Як зазначає іспанське Міноборони, з порту Сантандер у напрямку України вирушив корабель із вантажем, який, як очікується, буде повністю доправлений українським Збройним силам на початку серпня.

"Вантаж, відправлений Іспанією, складається з чотирьох танків Leopard 2A4 на додачу до шести Leopard 2 з тими ж характеристиками, які вже були передані українській стороні", - повідомили у відомстві.

відео дня

Також Іспанія відправила десять броньованих автомобілів TOA M-113 (три з них для Державної прикордонної служби України), десять ваговозів (п'ять - для прикордонників, решт - для ЗСУ), броньований багатоцільовий автомобіль (для прикордонників).

До вантажу входять і три цивільні машини швидкої допомоги та броньована машина швидкої допомоги, а також броньована цивільна машина швидкої допомоги.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що Польща таємно передала Україні близько десяти гелікоптерів. Офіційно про передавання основного штурмового гелікоптера країн соцтабору на потреби українських військових Польща попередньо не повідомлялося.

Іспанія передасть Україні танки Leopard та багато іншої військової техніки. Іспанія також відправила до України польовий госпіталь, який обладнаний відділенням невідкладної хірургії.

Німеччина передала Україні Gepard, Biber та багато обладнання. Федеральний уряд Німеччини повідомив про оновлені дані військової допомоги в Україну, де українські військові захищають землю від російських окупантів.

Більше цікавих новин:

війна в Україні військова допомога Танк Leopard 2
Реклама

Головне за день

"Щотижня звільняються кілометри": ЗСУ тиснуть на ворога під Бахмутом - Череватий

"Щотижня звільняються кілометри": ЗСУ тиснуть на ворога під Бахмутом - Череватий

21:23 Україна
Важлива допомога для контрнаступу: для ЗСУ відправили потужну зброю з Іспанії

Важлива допомога для контрнаступу: для ЗСУ відправили потужну зброю з Іспанії

20:43 Україна
Готують відповідь за варварські удари РФ: Зеленський скликав на Ставку командирів ЗСУ

Готують відповідь за варварські удари РФ: Зеленський скликав на Ставку командирів ЗСУ

20:02 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:45

На Закарпатті обвалився міст: в річку злетіли вантажівка та автомобіль

22:36

"Відсікли від загону": ЗСУ вправно ліквідували російського топ-військового

21:47

"Змінилась поведінка": після саміту НАТО Путін пішов на ескалацію війни

21:23

"Щотижня звільняються кілометри": ЗСУ тиснуть на ворога під Бахмутом - Череватий

21:18

Жодні домовленості з бандитами не можливіПогляд

Після звільнення Бахмута в Росії почнеться бунт, а втрата Криму доб'є Путіна – ЗагороднійПісля звільнення Бахмута в Росії почнеться бунт, а втрата Криму доб'є Путіна – Загородній
21:00

У Туреччині скасували концерт зрадниці Ані Лорак, завдяки українцям

20:43

Важлива допомога для контрнаступу: для ЗСУ відправили потужну зброю з Іспанії

20:35

Слава Камінська показала фанатам свого коханого-іноземця: але є нюанс

20:28

Даніель Салем розкрив подробиці особистого життя після новин про розлученняВідео

Реклама
20:07

ППО зганьбилася: Панцир-С1 на даху МО РФ не збив дрон, що летів за 300 метрів

20:02

Готують відповідь за варварські удари РФ: Зеленський скликав на Ставку командирів ЗСУ

20:02

Україну огорне найсильніша спека: які три регіони будуть "задихатися"

19:38

Ігор Кондратюк показав рідкісні фото з дружиною і дітьми

19:23

"Непримустимо": Зеленський різко відреагував на обмеження експорту українського зерна

19:04

"Все російське викликає неприязнь": суперзірка радянського кіно "проїхався" по РФ

18:50

Китай таємно постачає Росії зброю, дрони та бронежилети - Politico

18:32

Генсек ООН благає РФ повернуться до "зернової угоди" і висунув нову пропозицію

17:55

Виділяються із натовпу: 5 знаків зодіаку, які найкраще одягаються

17:51

Передумови для звільнення Криму вже створюються: Коваленко розкрив деталі

17:35

"Щастило" не всім дітям: чому в СРСР не було 4 класу

Реклама
17:33

Які повістки видаватимуть в Україні наприкінці літа: відповідь експертів

17:08

"Ікона": Надя Дорофєєва показала, як з дитинства змінився її стиль

16:57

Вибухова головоломка по картинці: потрібно знайти зайве число за 15 секунд

16:39

Просто і швидко: як без зайвих зусиль зробити вікна чистими та блискучими

16:30

Чому деяким переселенцям обмежать виплати: пояснення Мінсоцполітики

16:05

Брат Кейт Міддлтон розкрив своє справжнє ставлення до принцеси Уельської

16:00

ЗСУ пішли вперед і прорвалися на Бердянському напрямку

15:45

Збитки РФ – на сотні мільйонів доларів: стало відомо, що могли знищити вибухи в Криму

15:43

За ініціативи Кличка киянам з інвалідністю по слуху видали смарт-годинники, які сповіщатимуть про повітряну тривогу

15:37

Леся Нікітюк зробила іронічну і саркастичну пародію на БарбіВідео

15:29

Окупанти масово зганяють колони техніки та армію в напрямку Бердянська

15:11

Медведєв погрожує Україні "нестандартними ударами" через атаку по Москві

15:07

До сніданку або після: як правильно чистити зуби - покрокова інструкція

15:01

Навіщо 25 липня потрібно покласти під поріг будинку крихти хліба: прикмети і заборони

14:30

Експерт пояснив, чи багато диктаторів крім Путіна використовують двійників

14:15

Працює безвідмовно: француженка розповіла, як позбутися від кухонних запахівВідео

14:08

"Крим - не тил росіян": у ГУР прокоментували потужні вибухи на півострові

13:59

Залізний генерал з серцем романтика: Залужний привітав дружину з Днем народження

13:48

"РФ змінила терористичну тактику": в ОП описали нову мету Путіна

13:17

Новий вік виходу на пенсію: українцям розповіли, чого чекати

Реклама
13:10

Іменини і День ангела в серпні 2023: кого і коли вітати

13:06

Заплутана загадка для найрозумніших: треба знайти бджолу на таємничому малюнку

12:46

Штормитиме мінімум 6 днів: в Україні затягується потужна магнітна буря

12:44

"Міняємо на прах Путіна": у Львові намагалися вкрасти останки агента НКВС Кузнєцова

12:26

Відро для сміття більше не смердить: дівчина показала найпростіший лайфхакВідео

12:16

Атака Москви безпілотниками: Ігнат пояснив, чи може РФ збивати дрони

12:13

РФ знімає серіал про правительку Київської Русі княгиню Ольгу

12:11

Атака дронів на Москву 24 липня була спецоперацією ГУР - ЗМІ

11:55

Джонні Деппа знайшли непритомним у готелі Угорщини і госпіталізували у важкому стані

11:44

Гороскоп Таро на серпень 2023: Козерогам - подарунок, Водоліям - недовіра, Рибам - радістьВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти