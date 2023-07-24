Важлива допомога для контрнаступу: для ЗСУ відправили потужну зброю з Іспанії

Також Іспанія відправила десять броньованих автомобілів TOA M-113.

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Іспанія відправила Україні партію Leopard 2A4 і БТР / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 17 ОТБр імені Пестушко

Міністерство оборони Іспанії відзвітувало про відправлення Україні партії гуманітарної та військової допомоги.

Як зазначає іспанське Міноборони, з порту Сантандер у напрямку України вирушив корабель із вантажем, який, як очікується, буде повністю доправлений українським Збройним силам на початку серпня.

"Вантаж, відправлений Іспанією, складається з чотирьох танків Leopard 2A4 на додачу до шести Leopard 2 з тими ж характеристиками, які вже були передані українській стороні", - повідомили у відомстві.

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Також Іспанія відправила десять броньованих автомобілів TOA M-113 (три з них для Державної прикордонної служби України), десять ваговозів (п'ять - для прикордонників, решт - для ЗСУ), броньований багатоцільовий автомобіль (для прикордонників).

До вантажу входять і три цивільні машини швидкої допомоги та броньована машина швидкої допомоги, а також броньована цивільна машина швидкої допомоги.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що Польща таємно передала Україні близько десяти гелікоптерів. Офіційно про передавання основного штурмового гелікоптера країн соцтабору на потреби українських військових Польща попередньо не повідомлялося.

Іспанія передасть Україні танки Leopard та багато іншої військової техніки. Іспанія також відправила до України польовий госпіталь, який обладнаний відділенням невідкладної хірургії.

Німеччина передала Україні Gepard, Biber та багато обладнання. Федеральний уряд Німеччини повідомив про оновлені дані військової допомоги в Україну, де українські військові захищають землю від російських окупантів.

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