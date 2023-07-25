УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росіянам готують оточення в Бахмуті, ворог має тільки два варіанти - Черник

25 липня 2023, 18:40 оновлено 25 липня, 19:08
263
Росіяни штурмують Куп'янський напрямок від безвиході.
Росіянам готують оточення в Бахмуті, ворог має тільки два варіанти - Черник
Росіянам в Бахмуті непереливки / колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Констянтина Пестушко

Російські війська залишаються у Бахмуті, але українські сили контролюють висоти. Ворог близький до оперативного оточення нашими воїнами.

Як розповів військовий аналітик Петро Черник у коментарі Military Media Center, у противника залишається тільки два варіанти дій.

"Адже вони на весь світ проголосили, що Бахмут їхній. І як тільки там їхнє угруповання буде або знищене, або, ще краще, взяте у полон, - це буде катастрофічна персональна іміджева поразка Путіна", - сказав полковник Черник.

відео дня

Куп'янський напрямок експерт назвав "найлогічнішим" у спробах окупантів максимально відтягнути українські сили з-під Бахмута.

"Росіянам логістично зручно забезпечувати Куп’янський напрямок, і вони добре розуміють, що і нам найлогічніше з метою захисту перекидати сили з-під Бахмута. Тому вони так тиснуть саме там", - додав Черник.

Війна в Україні - що відбувається під Куп'янськом

Протягом тижня російські окупанти вели штурмові дії на Куп'янському напрямку, намагаючись відтіснити українських захисників у бік річки Оскіл.

А проте усі атаки ворога ЗСУ відбивали, а сам противник зазнав великих втрат і був змушений постійно відступати. Напередодні представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зауважив, що, з-поміж іншого, ЗС РФ намагатимуться таким чином вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

Аналітики британської розвідки переконані, що відновлена активність росіян на сході свідчить про важливість цього району для Кремля, оскільки зараз Росія відчуває значний тиск на півдні в секторі під Запоріжжям.

Водночас на Бахмутському напрямку окупанти зазнають великого вогневого тиску з боку ЗСУ, зокрема, відомо, що до оборонців вже підвезли касетні боєприпаси. Вранці Генштаб стверджував, що бійці змогли вибити загарбників біля села Андріївка. Протягом доби українська армія продовжувала просування північніше і південніше Бахмута.

Вас можуть зацікавити новини:

війна в Україні Бахмут війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

"У мене тромб обірветься": "воєнком" намагався відкосити від арешту, але не вийшло

"У мене тромб обірветься": "воєнком" намагався відкосити від арешту, але не вийшло

20:00 Україна
"Можемо втратити певні території": експерт назвав три сценарії завершення війни

"Можемо втратити певні території": експерт назвав три сценарії завершення війни

18:25 Україна
Німеччина звинуватила українських командирів у повільному контрнаступі - Bild

Німеччина звинуватила українських командирів у повільному контрнаступі - Bild

18:20 Україна
Всі головні новини

Останні новини

20:20

Кличко зустрівся з послом США Бріджит Брінк: обговорили співробітництво у сфері безпеки та проблеми самоврядування

20:06

Як можна зберегти свіжі помідори на зиму і де їх використовувати

20:02

Зірка "Оппенгеймера" захотів зіграти Кена в продовженні "Барбі"

20:00

Росія втягуватиме Європу у велику війну - все, як я і очікувавПогляд

20:00

"У мене тромб обірветься": "воєнком" намагався відкосити від арешту, але не вийшлоВідео

Після звільнення Бахмута в Росії почнеться бунт, а втрата Криму доб'є Путіна – ЗагороднійПісля звільнення Бахмута в Росії почнеться бунт, а втрата Криму доб'є Путіна – Загородній
19:59

"Статус, який принижує": Харчишин зізнався, звідки у нього "білий квиток"

19:59

"Терміново потрібні F-16": Кулеба розповів, що розблокує експорт українського зерна

19:52

"Вагнер" у Білорусі: Арестович розкрив найгірші сценарії розвитку подій

19:09

"Одноразова допомога": хто із пенсіонерів отримає надбавки до Дня Незалежності

Реклама
19:00

Чому 26 липня не можна митися: прикмети і суворі заборони

19:00

Кабмін поміняв механізм надання субсидій: що тепер буде інакше

18:40

Росіянам готують оточення в Бахмуті, ворог має тільки два варіанти - Черник

18:35

Юрій Горбунов відмовився від державного фінансування на виробництво серіалу

18:25

"Можемо втратити певні території": експерт назвав три сценарії завершення війни

18:20

Німеччина звинуватила українських командирів у повільному контрнаступі - Bild

18:11

Зеленський терміново зібрав депутатів і міністрів перед засіданням "Ради Україна-НАТО"

17:43

Ви помилялися все життя: 6 овочів, які насправді фрукти

17:43

Обман із покупками на ринку: як не стати жертвою шахраїв

17:37

Знак від Бога чи звичайна подія: чому в Київській області впав купол храму УПЦ МПФото

17:16

"Сварки і образи": дружина Резнікова розкрила подробиці відносин з політиком

Реклама
17:14

Що станеться з людиною, яка не може жити без картоплі і їсть її постійно

17:04

РФ триматиметься за Крим зубами, Донбас і південь України їй байдужі – експертВідео

17:01

"Касетні боєприпаси у дії": ЗСУ потужно накривають окупантів навколо Бахмута

16:56

Втрати ЗСУ в 9 разів менші, ніж у окупантів: Міноборони - про контрнаступ

16:53

Скільки ще триватиме мобілізація в Україні та скільки вручатимуть повістки на роботі: пояснення

16:18

Сидить з опущеною головою: одеського "багатого" ексвоєнкома привезли до судуВідео

16:16

"Заробітчанка" Ані Лорак знайшлася на містечковому святі в РФ

16:09

"Україна має успіхи у виробництві власних ракет": Мінстратегпром заінтригував заявою

16:01

Бюджет Києва збільшить фінансування Збройних сил до 5 млрд гривень - Кличко

15:56

Путініст-зірка "Сватів" різнився і розмріявся про повернення серіалу

15:54

Перемагають в IQ-тестах і дивують інтелектом: які знаки зодіаку найрозумніші

15:45

Диво-засіб, про який забули: для чого використовували вазелін в СРСР

15:20

"Війна завершиться, коли перенесеться в РФ": експерт назвав один головний факторВідео

14:52

Українські брухтарі почали відвантаження на Туреччину завдяки реекспорту через Болгарію

14:49

"У ворога зовсім немає переваги": ЗСУ пішли вперед і вибили росіян з Андріївки

14:47

Більш ніж 10 мільйонів людей можуть залишитись без тепла взимку - місцеві громади масово звертаються до Кабміну

14:42

"Політв'язень": Навальний зганьбився заявою щодо арешту Гіркіна

14:28

Жінка з косою до пояса показала, що наносить на голову для волосся

14:28

В Естонії радять не квапити контрнаступ: ЗСУ стикнулися з викликами

14:15

Тарас Цимбалюк заінтригував живими фото з самотньою Златою Огневич

Реклама
13:59

Росія в істериці через появу касетних боєприпасів у ЗСУ: експерт розкрив причинуВідео

13:53

Доктор Прометей, або як він полюбляв кохатися та створив атомну бомбу: рецензія на фільм "Оппенгеймер"Відео

13:49

"Мочити" своєю зброєю: Україна має "відірвати голову" лідерам РФ - експертВідео

13:37

7 найгірших днів для городників: місячний посівний календар на серпень

13:30

Розчин з 3 інгредієнтів очистить навіть найбруднішу ванну: як його приготуватиВідео

13:19

"Путін був "паралізований": у WP розповіли про паніку в Кремлі під час заколоту Пригожина

13:18

У центрі Одеси сталась стрілянина: поліція ввела термінову операцію "Сирена"

12:59

Гороскоп на завтра 26 липня 2023: Близнюкам - покупка, Скорпіону - плітки

12:50

Де помилка у вислові "брати дитину на руки": Авраменко здивував відповіддюВідео

12:30

Корабель РФ атакували "вбивці" Кримського мосту: у Криму гримлять нові вибухи

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти