Росіянам готують оточення в Бахмуті, ворог має тільки два варіанти - Черник

Росіяни штурмують Куп'янський напрямок від безвиході.

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Росіянам в Бахмуті непереливки / колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Констянтина Пестушко

Російські війська залишаються у Бахмуті, але українські сили контролюють висоти. Ворог близький до оперативного оточення нашими воїнами.

Як розповів військовий аналітик Петро Черник у коментарі Military Media Center, у противника залишається тільки два варіанти дій.

"Адже вони на весь світ проголосили, що Бахмут їхній. І як тільки там їхнє угруповання буде або знищене, або, ще краще, взяте у полон, - це буде катастрофічна персональна іміджева поразка Путіна", - сказав полковник Черник.

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Куп'янський напрямок експерт назвав "найлогічнішим" у спробах окупантів максимально відтягнути українські сили з-під Бахмута.

"Росіянам логістично зручно забезпечувати Куп’янський напрямок, і вони добре розуміють, що і нам найлогічніше з метою захисту перекидати сили з-під Бахмута. Тому вони так тиснуть саме там", - додав Черник.

Війна в Україні - що відбувається під Куп'янськом

Протягом тижня російські окупанти вели штурмові дії на Куп'янському напрямку, намагаючись відтіснити українських захисників у бік річки Оскіл.

А проте усі атаки ворога ЗСУ відбивали, а сам противник зазнав великих втрат і був змушений постійно відступати. Напередодні представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зауважив, що, з-поміж іншого, ЗС РФ намагатимуться таким чином вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

Аналітики британської розвідки переконані, що відновлена активність росіян на сході свідчить про важливість цього району для Кремля, оскільки зараз Росія відчуває значний тиск на півдні в секторі під Запоріжжям.

Водночас на Бахмутському напрямку окупанти зазнають великого вогневого тиску з боку ЗСУ, зокрема, відомо, що до оборонців вже підвезли касетні боєприпаси. Вранці Генштаб стверджував, що бійці змогли вибити загарбників біля села Андріївка. Протягом доби українська армія продовжувала просування північніше і південніше Бахмута.

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