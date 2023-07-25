"Це не гра": контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом - Резніков

Ті, хто стверджують, що кожен контрнаступ має бути швидким – помиляються, завив міністр оборони України.

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Олексій Резніков заявив, що контрнаступ ЗСУ йде за планом / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Контрнаступ ЗСУ йде не так швидко, як планувалося. Попри відставання від графіка, він все ж таки розвивається згідно з планом. Про це в інтерв'ю телекомпанії CNN сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, ті, хто стверджують, що кожен контрнаступ має бути швидким – помиляються.

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Резніков згадав кілька причин, за якими контрнаступ може йти повільніше, ніж очікувалося, зокрема, це наявність боєприпасів, артилерійських снарядів і артилерії.

"Це питання протиповітряної оборони. Питання в тому, що у нас дуже довга лінія фронту. І проти нас виступає ворог у великих кількостях. Тож, це війна, це не комп'ютерна гра", – сказав міністр оборони.

Резніков зазначив, що українське командування на місцях "бачить реальну ситуацію на полі бою" та що найцінніше – це "життя наших солдатів".

"Нам не можна поспішати, коли ми використовуємо наших солдатів, саперів, фахівців з розмінування для того, щоб готувати коридори для реального наступу", – підкреслив Резніков.

Контрнаступ ЗСУ

Український військові пішли в контрнаступ пізніше, ніж планувалося. Спочатку ЗСУ повинні були почати потужні атаки навесні цього року. У цьому зізнався президент України Володимир Зеленський. За його словами, захисники України не змогли піти навесні в контрнаступ через брак боєприпасів і техніки.

Також Зеленський сказав, що одним з факторів, який уповільнює просування українських військових, є наявність замінованих окупантами доріг і полів. Втім, незабаром контрнаступ України почне набирати обертів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна в Україні може закінчитися до літа наступного року. Він додав, що наступного року Україна може стати членом НАТО.

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