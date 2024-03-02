Як виїхати чоловікам з України в березні: адвокат пояснив, які правила діють

Які існують правила виїзду чоловіків з України в березні - пояснення у своєму новому блозі дав відомий український адвокат Олег Лук'янчиков.

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Юрист пояснив, як чоловіки можуть виїжджати з України в березні 2024 року/ Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Цензор

Чоловіки в березні можуть виїхати з Українина підставах і за допомогою документів, що діяли до грудня минулого року. Про це заявив у своєму блозі адвокат Олег Лук'янчиков.

Юрист нагадав, що восени 2023 року було оприлюднено лист Держприкордонслужби, в якому йшлося про те, що тих людей, яких виключено з військового обліку за станом здоров'я за наказом Міноборони про ВЛК №402, не можна випускати за межі України.

"Але якщо є запис, що виключений на основі частини 6 статті 37 Закону про військовий обов'язок і військову службу, тоді їх можна випускати. На сьогоднішній день ми чітко бачимо неодноразові успішні успішні перетини кордону", - пояснив адвокат.

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Юрист припускає, що в Україні функціонує певна практика - чоловіків, яких виключено з військового обліку, випускають за межі України незалежно від того, який запис у них у військовому квитку - 402-й наказ чи статті 37 Закону. Але вже під Новий рік від чоловіків почали вимагати надати документи про відстрочку від мобілізації.

"Люди їдуть без проблем, хоча є винятки. Тобто якщо у вас є інвалідність, або ви супроводжуєте людину з інвалідністю, або якась інша підстава, передбачена правилами перетину кордону, і у вас при цьому не оформлено відстрочку - не біда, можна їхати", - каже адвокат.

Що за відомство Державна прикордонна служба України? Державна прикордонна служба України - правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує охорону державного кордону України та виключної економічної зони України, повідомляє портал "Вікіпедія".

Законопроєкт про мобілізацію - історія питання

Кабінет міністрів 30 січня передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію. Цей проєкт став заміною попереднього урядового документа, який був активно розкритикований громадськістю, оскільки порушував низку прав українців.

7 лютого 2024 року парламентарії ухвалили в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію(№10449). За нього проголосували 243 нардепи.

Народні депутати України внесли понад 4 тисячі правок до нового законопроєкту про мобілізацію.

Народний депутат Ярослав Железняк заявляв, що законопроєкт про посилення мобілізації можуть ухвалити до кінця лютого, підписати на початку березня і тоді він набуде чинності у квітні.

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