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Як відмовитися від повістки законно: юрист вказав на 3 помилки військкоматів

Ангеліна Підвисоцька
8 травня 2023, 15:10 оновлено 8 травня, 15:22
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Юрист стверджує, що відмовитися від вручення повістки можна в тому випадку, якщо дані дописували в частково заповнений бланк.
порядок, мобілізація
Коли можна відмовитися від вручення повістки / Колаж: Главред, фото: "четверта студія", УНІАН

В Україні триває війна і чоловікам призовного віку також продовжують видавати повістки. Однак не завжди чоловіки зобов'язані брати повістку, вручену їм на вулиці. Про це розповідає юрист Микита Муренко, повідомляє РБУ-Україна.

Він стверджує, що відмовитися від повістки можна, якщо дані в документ внесли з помилками. В такому випадку чоловік може не розписуватися за отримання повістки.

Юрист стверджує, що відмовитися від вручення повістки можна, якщо працівники ТЦУ виписали її з порушеннями законодавства:

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  • особисті дані людини дописували в частково заповнений бланк,
  • у порядку вказані невірні дані людини,
  • повістку вручає не уповноважена особа, яка не має печатки або певні дані вносили при вас.

У разі відмови співробітник ТЦК і СП повинен скласти акт про відмову і передати його на розгляд керівникам.

"Вони в результаті можуть стягнути штраф за порушення правил військового обліку. Даний штраф можна оскаржити в суді", - говорить Муренко.

Варто відзначити, що в такому випадку ви будете оскаржувати не сам факт отримання повістки, а постанову про накладення штрафу за ухилення від військового обліку.

"Фактично ви не ухиляєтеся від обліку, а тільки відмовилися від незаконного оформлення і способу вручення повістки – такого, який порушує визначений Кабінетом Міністрів України порядок", – говорить Муренко.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Днями начальник пресцентру Сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ необхідно поповнювати резерв. На війні сили оборони, на жаль, зазнають втрат, тому потрібне поповнення військ. При цьому немає будь-яких нових етапів мобілізації. Триває чинний призов у війська.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що план з мобілізації, який був оголошений після повномасштабного нападу агресора Росії, ще не завершений. ВСУ потрібно певне число фахівців - водіїв, стрільців, операторів, снайперів і артилеристів. Також відомство працює над створенням електронного реєстру.

Дивіться відео про те, як окупанти відмовилися воювати в Україні:

Інші новини:

мобілізація війна в Україні повестка вторгнення Росії
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