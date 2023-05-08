Як відмовитися від повістки законно: юрист вказав на 3 помилки військкоматів

В Україні триває війна і чоловікам призовного віку також продовжують видавати повістки. Однак не завжди чоловіки зобов'язані брати повістку, вручену їм на вулиці. Про це розповідає юрист Микита Муренко, повідомляє РБУ-Україна.
Він стверджує, що відмовитися від повістки можна, якщо дані в документ внесли з помилками. В такому випадку чоловік може не розписуватися за отримання повістки.
Юрист стверджує, що відмовитися від вручення повістки можна, якщо працівники ТЦУ виписали її з порушеннями законодавства:
- особисті дані людини дописували в частково заповнений бланк,
- у порядку вказані невірні дані людини,
- повістку вручає не уповноважена особа, яка не має печатки або певні дані вносили при вас.
У разі відмови співробітник ТЦК і СП повинен скласти акт про відмову і передати його на розгляд керівникам.
"Вони в результаті можуть стягнути штраф за порушення правил військового обліку. Даний штраф можна оскаржити в суді", - говорить Муренко.
Варто відзначити, що в такому випадку ви будете оскаржувати не сам факт отримання повістки, а постанову про накладення штрафу за ухилення від військового обліку.
"Фактично ви не ухиляєтеся від обліку, а тільки відмовилися від незаконного оформлення і способу вручення повістки – такого, який порушує визначений Кабінетом Міністрів України порядок", – говорить Муренко.
Мобілізація в Україні
Президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.
Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.
Днями начальник пресцентру Сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ необхідно поповнювати резерв. На війні сили оборони, на жаль, зазнають втрат, тому потрібне поповнення військ. При цьому немає будь-яких нових етапів мобілізації. Триває чинний призов у війська.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що план з мобілізації, який був оголошений після повномасштабного нападу агресора Росії, ще не завершений. ВСУ потрібно певне число фахівців - водіїв, стрільців, операторів, снайперів і артилеристів. Також відомство працює над створенням електронного реєстру.
Дивіться відео про те, як окупанти відмовилися воювати в Україні:
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