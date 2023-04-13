Адвокат пояснила, чи можна відмовитися від врученої на вулиці повістки

Єдиний випадок, при якому людина може відмовитися підписувати повістку, каже адвокат Вікторія Тютюнникова - якщо вона заповнена неправильно.

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Чи можна відмовитися від врученої на вулиці повістки: пояснення адвоката / колаж фото УНІАН та УП

Якщо людині співробітники ТЦК (в просторіччі - військкомату) вручили повістку на вулиці, то відмовитися від неї практично неможливо. Про це заявила в коментарі для тематичного матеріалу Главреда адвокат Вікторія Тютюнникова.

За її словами, єдиний випадок, при якому людина може відмовитися підписувати повістку ‒ якщо вона заповнена неправильно.

"Якщо при складанні повістки особа бачить, що мають місце помилки у формі і змісті повістки (неповнота даних або відсутність обов'язкових реквізитів) і/або порушення в процедурі її видачі (видає неполновесний суб'єкт і т.д.), то вона може відмовитися підписувати таку повістку", - зазначає вона.

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Річ в тому, кажуть юристи, що чинним законодавством України не визначено точно місце, в якому повинна вручатися повістка. І тому фактично її можуть вручити в будь-якому місці - в тому числі на вулиці або в транспорті. Тобто військовозобов'язані люди не можуть відмовитися від повістки просто через те, що вона була вручена в неналежному місці.

Нагадаємо, раніше нардеп Федір Веніславський говорив, що в Україні військовозобов'язаним можуть почати роздавати повістки через месенджери.

"Ми зараз розглядаємо питання удосконалення законодавчих підстав для вручення повісток, в тому числі можливість відправляти чоловікам, які підлягають мобілізації, повідомлення про необхідність з'явитися в центр комплектування за допомогою месенджерів, тобто відправляти повістки онлайн. Зараз розглядаємо можливість усунення бюрократичних проблем, пов'язаних з цим питанням", - сказав Веніславський.

Пізніше він розповів, що в українському парламенті завершують підготовку законопроєкту, згідно з яким в Україні буде створено так званий Реєстр "ухильників".

Веніславський каже, ідея документа полягає в тому − якщо військовозобов'язаний був належним чином обізнаний про те, що йому необхідно з'явитися в територіальний центр комплектування, але він не з'явився туди - причому кілька разів поспіль, то ТЦК матиме право оприлюднити його особисті дані.

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