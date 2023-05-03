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Чи можуть співробітники військкоматів вручати повістку через родичів: відповідь юриста

Дмитро Відоменко
3 травня 2023, 13:34 оновлено 3 травня, 13:34
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2 травня у Верховній Раді продовжили в Україні дію воєнного стану та загальної мобілізації аж до 18 серпня нинішнього року.
Солдат, повістка
Юрист пояснив, чи можуть співробітники військкоматів вручати повістку через родичів / колаж фото УНІАН і ТСН

В Україні через повномасштабну військову агресію РФ проти нашої країни досі діє воєнний стан і загальна мобілізація до 18 серпня 2023 року. Відповідно, в цей період військовозобов'язаним громадянам співробітники ТЦК (в просторіччі – військкоматів) продовжать вручати повістки. Як написав в Telegram юрист Максим Шинжирбаєв, повістку можна передавати навіть через родичів.

За його словами, якщо повістку підписав родич військовозобов'язаного, вона вважається законно врученою. Але є важлива умова - такій людині на момент вручення повістки повинно виповнитися 18 років і вона повинна проживати в одному житловому приміщенні разом з військовозобов'язаним.

Також Шинжирбаєв пояснив, що повістка вважається належним чином врученою, якщо її заздалегідь заповнили співробітники ТЦК і СП, правильно внесли дані військовозобов'язаного. І, під час отримання, він особисто її підписав.

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Але Шинжирбаєв підкреслив - якщо військовозобов'язаний живе окремо від батьків, але прописаний у них, то в такому випадку вручення повістки через матір або батька буде вважатися незаконним. Юрист особливо зазначив - співробітникам ТЦК необхідно точно знати, що військовозобов'язаний проживає саме за тією адресою, де офіційно зареєстрований.

Крім того, правозахисник нагадав, що повістка не вважається законно врученою, якщо вона була відправлена поштою, через месенджери або по SMS.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Днями начальник прес-центру Сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ необхідно поповнювати резерв. На війні сили оборони, на жаль, зазнають втрат, тому потрібне поповнення військ. При цьому немає будь-яких нових етапів мобілізації. Триває чинний призов у війська.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що план з мобілізації, який був оголошений після повномасштабного нападу агресора Росії, ще не завершений. ВСУ потрібно певне число фахівців - водіїв, стрільців, операторів, снайперів і артилеристів. Також відомство працює над створенням електронного реєстру.

Дивіться відео про те, як окупанти відмовилися воювати в Україні:

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