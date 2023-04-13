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Як відмовитися від повістки, яку вручили на роботі: юрист назвав законні підстави

Альона Вороніна
13 квітня 2023, 10:30 оновлено 13 квітня, 10:33
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Є лише дві обставини, які дозволяють військовозобов’язаним відмовитися від отримання повістки на роботі.
Повестка, военные
Як відмовитися від повістки, яку вручили на роботі: пояснення юриста/ УНІАН, УП

Згідно з нормами, які регулюють порядок вручення повісток на роботі, роботодавець повинен вести військовий облік на підприємстві. Передбачається, що він самостійно має організувати облік всіх військовозобов’язаних (як чоловіків, так і жінок) і повідомити про це у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП).

Після отримання такої інформації ТЦКСП залежно від необхідності тих чи інших військових спеціальностей може зробити розпорядження, щоб видати повістки військовозобов’язаним на цьому підприємстві. Про це розповів юрист фірми "Алєксєєв, Боярчуков та партнери" Нікіта Мальцев у коментарі Главреду.

Після видачі такого розпорядження роботодавець зобов’язаний вручити повістки працівникам. Проте на практиці станом на цей час більшість підприємств не запровадили ведення такого обліку, каже юрист.

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"Тому ТЦК не може прямо направляти повістки до підприємств, які не повідомили про військовозобов’язаних працівників", – зазначає він.

Якщо ж такі списки військовозобов’язаних будуть складені і передані до ТЦКСП, надалі неможливо буде відмовитися від повістки, які видаватимуть на роботі, без накладення адміністративного стягнення. Але є винятки.

"Єдиний спосіб відмовитись від повістки можливий тільки у випадку, коли повістку складено з порушенням або в ній відсутні ваші дані (або дані вказані з помилкою)", – каже Мальцев.

Юрист пояснив, що повістка вважається неправильно складеною у наступних випадках:

  • коли в ній відсутній підпис голови ТЦКСП,
  • вона вручається особою, яка не має на це повноважень,
  • вона не посвідчена військовим комісаром,
  • використаний неправильний бланк.

"У такому випадку не потрібно розписуватись в отриманні повістки. Потрібно відмовитись від її отримання і вказати причини відмови. Це матиме наслідком складання акту про відмову в отриманні повістки", – зазначає юрист.

У той же час адвокат Вікторія Тютюнникова пояснює, що якщо працівник за обґрунтованими причинами відмовляється отримати повістку, яку йому вручає роботодавець, то під час цього повинні бути присутні три особи, які це підтвердять. Складений після цього акт про відмову буде відправлений у ТЦКСП.

Адвокат наголошує, що причини відмови повинні бути обґрунтованими, адже це перевірятиметься. Якщо виявиться, що працівник відмовився від отримання повістки на роботі, а причини цього необґрунтовані, то за це може бути відповідальність.

Вручення повісток в Україні

Раніше адвокат Андрій Новак пояснив, які причини законно дозволяють не прийти в Центр комплектування (військкомат), коли у людини вже повістка на руках. Серед таких причин, зокрема: стан здоров'я самого громадянина (наприклад, він важко захворів, зламав руку чи ногу тощо); смерть близького родича; необхідність догляду за хворими дружиною, батьками або батьками дружини; стихійне лихо чи інша надзвичайна ситуація, яка не дозволяє вчасно прибути в центр комплектування; здача іспитів у вищих навчальних закладах.

Раніше повідомлялося, що Кабмін розширив повноваження військкоматів. КМУ дозволив територіальним центрам комплектування здійснювати призов на військову службу під час мобілізації. Тепер військкомати мають право надсилати повістки українцям незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.

В Офісі президента України пояснили, чи будуть в Україні роздавати електронні повістки. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що наразі в Україні немає потреби запроваджувати електронні повістки.

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