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Кабмін поміняв правила допомоги переселенцям: хто залишиться без грошей

Дмитро Відоменко
12 липня 2023, 18:16 оновлено 12 липня, 18:22
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В Україні розробили ряд нововведень щодо виплат коштів ВПО (внутрішньо переміщені особи), повідомляють у Мінреінтеграції.
Переселенці, гроші
Починаючи з 1 серпня 2024 року виплати припиняються для деяких категорій переселенців / Колаж фото УНІАН, ua.depositphotos.com

В Україні розробили ряд нововведень щодо виплат коштів ВПО (внутрішньо переміщених осіб). Про це повідомляють представники Мінреінтеграції.

Зокрема, ті переселенці, яким допомога вже призначена, точно отримуватимуть виплати до кінця січня 2024 року – через півроку починаючи з 1 серпня.

Справа в тому, що 11 липня Кабмін прийняв постанову №332, яка присвячена якраз виплатам внутрішнім переселенцям.

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Що зміниться для переселенців

Починаючи з 1 серпня виплати припиняються для тих, хто:

  • перебуває за кордоном більше місяця;
  • фактично повернулися на місце своєї державної реєстрації (прописки);
  • відбуває покарання в місцях позбавлення волі;
  • були засуджені за злочини проти основ національної безпеки України.

Крім того, з 1 вересня право на виплати втрачають ті, хто в період після вступу в силу вищевказаної постанови:

  • купили транспортний засіб, випущений пізніше, ніж в 2018 році;
  • придбали нерухомість на суму понад 100 тисяч грн;
  • мають на депозитному банківському рахунку гроші загальною сумою понад 100 тисяч грн;
  • придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали на суму понад 100 тисяч грн;
  • мають у власності житло, розташоване на територіях, на яких немає бойових дій і вони не є тимчасово окупованими.

Крім того, кажуть у Мінреінтеграції, буде проведена верифікація одержувачів виплат, за результатами якої певна частина ВПО може припинити отримувати виплати – про що вони будуть належним чином повідомлені. Іншим внутрішнім переселенцям виплати будуть продовжені автоматично і ніяких додаткових дій здійснювати не треба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні даватимуть гроші батькам на потреби дітей. Виплати будуть надаватися тепер сім'ям з дітьми, які зареєстровані на територіях, які були або перебувають у тимчасовій окупації, або знаходяться в зоні бойових дій, проживають на кордоні з країною-агресорів РФ, малозабезпеченим і мають дітей, а також належать до таких категорій, як дитина з інвалідністю або дитина з багатодітної сім'ї.

Також повідомлялося, що пенсіонери в Україні можуть змінити вид власної пенсії і збільшити виплати. Якщо розмір пенсії по втраті годувальника вище, ніж розмір виплат за віком, то пенсіонер може змінити вид пенсії, перейшовши на першу.

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