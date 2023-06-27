Припинення виплати пенсій на картку: хто з українців під загрозою

Українцям можуть припинити нараховувати пенсійні виплати, якщо допомогу призначили, грунтуючись на неправдивих документах.

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Варіант з припиненням виплати пенсій можливий, якщо пенсіонер проживає за кордоном / колаж фото ua.depositphotos.com

Деяким українцям можуть припинити нараховувати пенсійні виплати на банківську карту. Про це повідомляє спеціалізоване видання "На пенсії".

Є інформація, що варіант з припиненням нарахування можливий ‒ в тому випадку, якщо допомогу призначили, грунтуючись на документах, в яких містилися недостовірні дані.

Також такий варіант можливий, якщо пенсіонер проживає за кордоном (якщо це не передбачено міжнародними домовленостями).

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Крім того, виплати на карту припиняються, якщо пенсіонер помер (і його смерть зафіксована відповідними органами). Також, згідно із законами, всі застраховані особи зобов'язані своєчасно повідомляти органи ПФУ (Пенсійного фонду України) Про зміни інформації, що вносяться до персональної облікової картки до системи персоніфікованого обліку/державного реєстру загальнообов'язкового державного соцстрахування або про виїзд за межі України.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що українцям перерахують і збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

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