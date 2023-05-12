В Україні даватимуть гроші батькам на потреби дітей: хто має право на виплати

Як кажуть представники Міністерства соціальної політики, в Україні оновився механізм доплати на дітей.

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Деякі сім'ї зможуть отримувати 14 165 грн для цілей оздоровлення та відпочинку / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні чиновники в черговий раз оновили механізм доплати на дітей. Про це повідомляють представники пресслужби Мінсоцполітики України.

За словами чиновників, додаткові виплати будуть надаватися тепер сім'ям з дітьми, які зареєстровані на територіях, які були або перебувають у тимчасовій окупації, або знаходяться в зоні бойових дій, проживають на кордоні з країною-агресорів РФ, малозабезпеченим і мають дітей, а також належать до таких категорій, як дитина з інвалідністю або дитина з багатодітної сім'ї.

Як кажуть у Мінсоцполітики, такі сім'ї зможуть отримувати 14 165 грн для цілей оздоровлення та відпочинку. Далі - батьки або опікуни дітей, які відповідають всім критеріям і будуть отримувати повідомлення про право на отримання грошей − для оплати рекреаційних послуг.

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Наприклад, при наявності у батьків або опікунів мобільного додатку "Дія" їм автоматично надійде повідомлення про можливість отримання допомоги.

Виплату можна використати для придбання путівки на оздоровлення або відпочинок дитини в одному з таборів вищої категорії, розташованих у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій або Тернопільській областях.

У список регіонах, сім'ї з яких можуть розраховувати на допомогу, входять:

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Запорізька область;

Луганська область;

Миколаївська область;

Сумська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Чернігівська область;

Київська область.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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