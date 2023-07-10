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Пенсіонери в Україні можуть змінити вид власної пенсії та збільшити виплати

Юлія Куришко
10 липня 2023, 17:36 оновлено 10 липня, 17:48
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Щоб змінити вид пенсійних виплат, потрібно звернутись до сервісного центру ПФУ.
Пенсіонери в Україні можуть змінити вид власної пенсії та збільшити виплати
Пенсіонери в Україні можуть змінити вид своєї пенсії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У Пенсійному фонді України розповіли, що пенсіонери, які мають право одразу на декілька видів пенсій, можуть отримати лише одну із них на вибір.

"Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" людині, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором",- зазначили у ПФУ.

У фонді також наголосили, якщо розмір пенсії за втратою годувальника вищий, ніж розмір виплат за віком, то особа може змінити вид пенсії, перейшовши на першу.

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Щоб точно дізнатися про доцільність переходу, варто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ. Влада пропонує розширити список причин позбавлення пенсії На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроєкт №9453, де пропонується розширити список підстав не виплати пенсій.

Зокрема пропонується припинити виплати пенсіонерам з наступних причин:

  • тимчасового проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії;
  • якщо особа визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою в установленому законом порядку;
  • якщо пенсіонеру надано статус особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, відповідно до ЗУ "Про правовий статус осіб, які зникли безвісти за особливих обставин";
  • якщо пенсію не отримували протягом 6 місяців поспіль в організаціях, які здійснюють виплату та доставку пенсій, або у разі відсутності протягом 6 місяців поспіль видаткових операцій в установах банків за поточними рахунками, на які провадиться виплата пенсій;
  • якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що для українців запустять нові пенсії. Стало відомо, хто зможе отримати ще 7 тисяч гривень. В Україні незабаром планують запустити додатковий вид пенсії - меценатський. Таку пенсію зможуть отримати ті, кому вирішить допомогти родич або знайомий.

У липні 2023 року відбудеться перерахунок пенсій - хто може отримати до 1000 гривень. Йдеться про заплановану індексацію на 19,7% пенсійних виплат держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам та науковцям.

Українцям перерахують та збільшать пенсії. Голова правління Пенсійного фонду України розповів, що цього року вже провели індексацію пенсій та запланували проведення кількох масових перерахунків.

Українці масово судяться за пенсії. Суди в абсолютній більшості випадків займають позицію позивачів і постановляють повернути їм доплати, які скасовують в ПФУ.

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