Оформлення пенсії: що зробити, щоб не отримати менші виплати

Українські пенсіонери при призначенні їм пенсії за віком можуть отримати від держави пенсію менше, ніж хотілося б. Але це можна виправити.

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Людям рекомендується подавати заяву про призначення пенсії заздалегідь / колаж Главред, фото УНІАН

Українські пенсіонери при призначенні їм пенсії за віком можуть отримати від держави пенсію в меншому розмірі, ніж їм хотілося б. Про це повідомляє портал "Соціальна платформа".

Як повідомляють експерти, людям рекомендується подавати заяву про призначення пенсії заздалегідь ‒ за один-два місяці до настання пенсійного віку.

У приклад портал наводить історію 60-річної читачки, яка досягла пенсійного віку в січні 2023 року, але заяву на пенсію написала в грудні 2022 року. Справа в тому, що згідно із законодавством, українські пенсіонери мають термін у три місяці з дати настання пенсійного віку, щоб подати заяву на призначення пенсії.

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У випадку цієї жінки призвело до того, що їй призначили меншу пенсію, ніж вона могла б отримувати. Тому що для розрахунків середньої заробітної плати, яка піде за основу виплат (згідно з чинним законодавством), для неї в ПФУ взяли період в три роки, який передував подача заяви – тобто, період 2019-2021 років (коли зарплати були офіційно менше).

"Це означає, що розмір пенсії буде нижчим, оскільки середня зарплата по країні у 2022 році вища, ніж у 2021. Але якщо заявку подають у 2023 році, то враховуватиметься заробітна плата за 2020-2022 роки, яка може бути вищою, це стосується і наступних років", – розповіли експерти.

Тобто такий простий крок, кажуть експерт, як почекати з подачею заяви на призначення пенсійних виплат, може допомогти отриманню більшої пенсії (особливо якщо пенсіонер досягає відповідного віку в грудні або січні).

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що українцям перерахують і збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

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