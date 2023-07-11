Купив одне - втратив інше: з 1 вересня переселенці залишаться без соцвиплат

Кабмін назвав кілька випадків, коли вимушених переселенців можуть залишити без соціальних виплат.

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Деякі переселенці можуть залишитися без соцвиплат / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Переселенці ризикують залишитися без соціальних виплат вже з 1 вересня. Таке рішення вже прийняв Кабмін. Про це йдеться на сайті уряду.

Повідомляється, що виплата соцдопомоги буде припинена тим переселенцям, які після 11 липня придбали для особистого користування нову машину (з року випуску якої пройшло менше 5 років). Якщо машина була куплена волонтерами або передана на потреби оборони країни, виплати не будуть припинятися.

Без допомоги залишаться ті, хто купив нову земельну ділянку, квартиру або будинок на суму понад 100 тисяч гривень.

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Також виплату допомоги скасують для переселенців, у яких на депозитному банківському рахунку буде понад 100 тисяч гривень. Це стосуватиметься і тих, хто купив іноземну валюту або банківські метали на загальну суму понад 100 тисяч гривень; має власне житло на підконтрольних Україні територіях, які знаходяться поза зоною бойових дій. Площа такого житла має становити понад 13,65 кв.м на одного члена сім'ї.

Варто нагадати, що переселенці отримували по 2-3 тисячі на людину.

Раніше повідомлялося, що в Україні даватимуть гроші батькам на потреби дітей. Виплати будуть надаватися тепер сім'ям з дітьми, які зареєстровані на територіях, які були або перебувають у тимчасовій окупації, або знаходяться в зоні бойових дій, проживають на кордоні з країною-агресорів РФ, малозабезпеченим і мають дітей, а також належать до таких категорій, як дитина з інвалідністю або дитина з багатодітної сім'ї.

Також повідомлялося, що пенсіонери в Україні можуть змінити вид власної пенсії і збільшити виплати. Якщо розмір пенсії по втраті годувальника вище, ніж розмір виплат за віком, то пенсіонер може змінити вид пенсії, перейшовши на першу.

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