Виснажені, але щасливі: Україна повернула з російського полону своїх захисників

З російського полону додому вдалося повернути 90 захисників.

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Відбувся новий обмін полоненими / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

25 червня відбувся новий обмін полоненими. В Україну з російського полону повернулися 90 захисників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вдома – це не просто слова. Вдома – це Україна. Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону ... Пам’ятаємо про всіх наших людей у російському полоні. Продовжуємо роботу задля звільнення кожного й кожної. Шукаємо правду про всіх, кого може утримувати ворог", - написав Зеленський.

Серед українців, які повернулись з російського полону є воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Вони захищали Маріуполь, ЧАЕС, воювали на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що серед бійців, які повернулися додому, є 52 захисника Азовсталі. Він також натякнув на те, що скоро може відбутися ще один обмін полоненими.

"Найближчим часом чекаємо на продовження. Це важливий обмін. Ключове для нас - повернути всіх наших людей додому. Щоб кожен військовий обійняв рідних, ступив на рідну землю, дихав вільним повітрям", написав Єрмак.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, в Україну повернулися:

32 нацгвардійця,

18 прикордонників,

17 представників Військово-морських Сил,

15 бійців ЗСУ,

8 тероборонців.

З полону вдалося визволити 5 бійців Нацгвардії, які охороняли Чорнобильську АЕС.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що вцілому Україні вдалося повернути вже 3300 наших людей з російського полону.

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