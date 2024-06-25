Виснажені, але щасливі: Україна повернула з російського полону своїх захисників

З російського полону додому вдалося повернути 90 захисників.
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25 червня відбувся новий обмін полоненими. В Україну з російського полону повернулися 90 захисників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Вдома – це не просто слова. Вдома – це Україна. Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону ... Пам’ятаємо про всіх наших людей у російському полоні. Продовжуємо роботу задля звільнення кожного й кожної. Шукаємо правду про всіх, кого може утримувати ворог", - написав Зеленський.
Серед українців, які повернулись з російського полону є воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Вони захищали Маріуполь, ЧАЕС, воювали на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
відео дня
Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Андрій Єрмак
Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Андрій Єрмак
Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Володимир Зеленський
Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Володимир Зеленський
Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Володимир Зеленський
Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Володимир Зеленський
Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Володимир Зеленський
Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Володимир Зеленський
Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Володимир Зеленський
Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: КШППВ
Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: КШППВ
Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: КШППВ
Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Дмитро Лубінець
Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Дмитро Лубінець
Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Дмитро Лубінець
Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Дмитро Лубінець
Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Дмитро Лубінець
Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Дмитро Лубінець
Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Дмитро Лубінець
"Найближчим часом чекаємо на продовження. Це важливий обмін. Ключове для нас - повернути всіх наших людей додому. Щоб кожен військовий обійняв рідних, ступив на рідну землю, дихав вільним повітрям", написав Єрмак.