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Найближчими днями може бути ще один обмін полоненими: ОП і ГУР здивували прогнозом

Ангеліна Підвисоцька
25 червня 2024, 22:53оновлено 26 червня, 00:31
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В Україні 25 червня відбувся обмін полоненими. З російського полону вдалося повернути 90 захисників.
обмен пленными
Скоро може відбутися новий обмін полоненими / Колаж: Главред, фото: Дмитро Лубінець

Увечері 25 червня відбувся новий обмін полоненими між Україною та Росією. З ворожого полону вдалося повернути 90 українських захисників. Однак це не кінець і скоро може відбутися новий обмін. На це натякнув керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Чудовий день … Найближчим часом чекаємо на продовження", - написав Єрмак.

Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов заявив, що операція з обміну військовополоненими ще триває. Ще один обмін може відбутися вже найближчими днями.

відео дня

"Навіть якщо Червоний хрест когось не побачив з якихось причин, то реєстри Координаційного штабу і Національного інформаційного бюро, інформація СБУ враховують і збирають всю інформацію", - зазначив він.

Дивіться відео про ще один обмін полоненими:

Найближчими днями може бути ще один обмін полоненими: ОП і ГУР здивували прогнозом
Скоро може відбутися новий обмін полоненими / фото: скріншот

Обмін полоненими 25 червня

З російського полону повернулися 90 наших захисників. Серед них військові ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

"Серед них - 52 оборонці Азовсталі, полонені з ЧАЕС … Це важливий обмін. Ключове для нас - повернути всіх наших людей додому. Щоб кожен військовий обійняв рідних, ступив на рідну землю, дихав вільним повітрям. Задача від Президента - повернути всіх. Дякую нашій команді за роботу. Вдячний ОАЕ за сприяння обміну. Повернемо всіх", - написав Єрмак.

  • Україна повернула з російського полону 90 захисників
    Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Андрій Єрмак
  • Україна повернула з російського полону 90 захисників
    Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Андрій Єрмак
  • Україна повернула з російського полону 90 захисників
    Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Володимир Зеленський
  • Україна повернула з російського полону 90 захисників
    Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Володимир Зеленський
  • Україна повернула з російського полону 90 захисників
    Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Володимир Зеленський
  • Україна повернула з російського полону 90 захисників
    Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Володимир Зеленський
  • Україна повернула з російського полону 90 захисників
    Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Володимир Зеленський
  • Україна повернула з російського полону 90 захисників
    Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Володимир Зеленський
  • Україна повернула з російського полону 90 захисників
    Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Володимир Зеленський
  • Україна повернула з російського полону 90 захисників
    Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: КШППВ
  • Україна повернула з російського полону 90 захисників
    Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: КШППВ
  • Україна повернула з російського полону 90 захисників
    Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: КШППВ
  • Україна повернула з російського полону 90 захисників
    Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Дмитро Лубінець
  • Україна повернула з російського полону 90 захисників
    Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Дмитро Лубінець
  • Україна повернула з російського полону 90 захисників
    Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Дмитро Лубінець
  • Україна повернула з російського полону 90 захисників
    Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Дмитро Лубінець
  • Україна повернула з російського полону 90 захисників
    Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Дмитро Лубінець
  • Україна повернула з російського полону 90 захисників
    Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Дмитро Лубінець
  • Україна повернула з російського полону 90 захисників
    Україна повернула з російського полону 90 захисників фото: Дмитро Лубінець

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війна в Україні вторгнення Росії військовополонені обмін полоненими Андрій Єрмак
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