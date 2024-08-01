З 14 резервних бригад ЗСУ партнери оснастили зброєю тільки три – Зеленський

Україна хоче укомплектувати зброєю 14 резервних бригад, наголосив президент.

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Володимир Зеленський висловився щодо укомплектування нових бригад ЗСУ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 14-ти резервних бригад Збройних сил, які призначені для ротацій солдатів на передовій, західні партнери поки що допомогли з комплектуванням зброєю тільки трьом.

Як підкреслив він в інтерв'ю французьким ЗМІ, така ситуація, зокрема, впливає на просування армії країни-агресора РФ на фронті.

"Ми вже не тримаємо ні в якому секреті, що ми готували 14 бригад. 14 бригад, які ми хотіли укомплектувати, перш за все, зброєю. Це бригади, які повинні захищати нашу Україну і повинні бути резервами для того, щоб ми ротаційно відпускали хлопців відпочити, а ці бригади б їх заміщали. Ми говорили (з партнерами - ред.) і готували відповідні пакети про укомплектацію 14-ти цих бригад. Як ви вважаєте, на вашу думку, якщо з 14 укомплектовано 3, можна зупинити (росіян - ред.)?" - наголосив глава держави.

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За словами Зеленського, "ці пакети - це величезні мільярди, ми дуже вдячні, але вони ще також служать тим бригадам, які на полі бою, і їм потрібні снаряди, а резерви готувалися паралельно. Ми на це витратили вже півтора року".

Як він підкреслив, "мають бути ротації. Солдатам потрібно відпочити. А як ви будете проводити ротації, якщо бригади (резервні - ред.) порожні? Ось вам і відповідь, коли ми зможемо росіян зупинити, поки укомплектуємо бригади".

Глава держави також заявив, що другою причиною, через яку не вдається зупинити просування росіян на фронті, є те, що "росіяни, які йдуть уперед, бояться повертатися назад".

"Їх там убивають, якщо вони біжать назад. А ми навіть під час найжорстокіших викликів, ми не зможемо собі дозволити це. Ніколи. Тому що ми боремося за життя наших людей. Ми не можемо вбивати своїх людей. І не будемо цього робити. А Путіну все одно. Він їх не рахує", - сказав президент.

По-третє, вважає Зеленський, зупинити просування Росії на фронті допоміг би дозвіл партнерів України використовувати далекобійну західну зброю по цілях у самій РФ.

"І я вважаю, що це серйозний виклик, що ми не можемо використовувати цю зброю так, як нам потрібно, щоб зупиняти ворога. Щоб ви робили на нашому місці, наприклад, якби ви знали, що там стоять літаки, які бомбардують нас, або якісь установки РСЗВ, які стріляють по нас? Або іншу зброю, гради С-300, які вони використовують із Бєлгорода, наприклад, знаючи, що в нас немає прав, знищити їх зброєю... Ми ламаємо голову - що робити? Якщо використовувати зброю наших партнерів, а потім вони можуть сказати, ми вам більше не дамо допомоги. Ось вам ризик", - резюмував президент.

Контрнаступ ЗСУ 2024 У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ. За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності. Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі. Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

Раніше Зеленський пояснив свої слова про "14 бригад без зброї". Президент Володимир Зеленський пояснив, що 14 бригад ЗСУ, які, за його словами, залишилися "без зброї" через зволікання з поставками західного озброєння, формувалися як резерв для ротацій війська.

Нагадаємо, раніше Зеленський говорив про те, що 14 бригад ЗСУ зараз без обіцяної Заходом зброї в інтерв'ю Bloomberg на початку липня.

Він наголосив, що про контрнаступ не йдеться через відсутність обладнання та через те, що західні лідери не залишають ворогу - Росії - жодних "сюрпризів".

"У нас стоять бригади без зброї. У нас стоять резерви. У нас стоїть 14 бригад неукомплектованих, у яких немає відповідної зброї, за яку вже голосували, про яку говорили. Пакети йдуть, але, на жаль, повільно", - пояснив глава держави.

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