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Про наступ не йшлося: Зеленський пояснив слова про "14 бригад без зброї"

Яна Ставська
15 липня 2024, 17:04
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Ще в інтервʼю Bloomberg Зеленський наголосив, що перед ЗСУ стоїть завдання "захистити те, що у нас є".
Про наступ не йшлося: Зеленський пояснив слова про
Не ішлося про наступ ЗСУ - Зеленський / Колаж Главреда. Фото: ОП, 10 Гірсько- Штурмова Бригада

Президент Володимир Зеленський пояснив, що 14 бригад ЗСУ, які, за його словами, залишилися "без зброї" через зволікання з поставками західного озброєння, формувалися як резерв для ротацій війська.

На пресконференції у Києві в понеділок, 15 липня, Зеленський заперечив, що ці бригади мали стати наступальним ресурсом.

"Що виконує резерв? Це вже завдання військового командування. Це оборона або наступальні дії, але передусім у тебе є резерв, щоб проводити ротації. Таке було завдання від мене: нам потрібні були ротації, щоб у хлопців був відпочинок. Потрібен був резерв… дивилися, яка кількість бригад повинна бути", — пояснив він.

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Зеленський додав, що просив від західних партнерів забезпечити ці бригади зброєю.

"Усе, що ми просили, щоб ці 14 бригад були укомплектовані. Це не нові бригади. Це бригади без зброї. А чи воювали вони, чи не воювали? Так, вони можуть бути більш свіжі. Але вони також давно сформовані. Але вони без зброї", — зазначив він.

Окремо Зеленський зауважив, що західна зброя вже почала прибувати на передову, але цього досі недостатньо.

"По-перше, щось почало надходити. Це позитив… Артилерія, тощо. Але до позитивного результату ще довго", — підсумував глава держави.

Снарядний голод у ЗСУ

Українські військові раніше говорили про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошували, що дуже відчувалась перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йшлося у публікації CNN.

Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів.

"Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

14 бригад без зброї - що казав Зеленський

14 бригад ЗСУ на зараз без обіцяної Заходом зброї, зізнався президент Володимир Зеленський в інтервʼю Bloomberg на початку липня.

Він наголосив, що про контрнаступ не йдеться через відсутність обладнання і через те, що західні лідери не залишають ворогу — Росії — жодних "сюрпризів".

"У нас стоять бригади без зброї. У нас стоять резерви. У нас стоїть 14 бригад неукомплектованих, у яких немає відповідної зброї, за яку вже голосували, про яку говорили. Пакети ідуть, але, на жаль, повільно", — пояснив глава держави.

На сьогодні перед ЗСУ стоїть завдання "захистити те, що у нас є".

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