Про наступ не йшлося: Зеленський пояснив слова про "14 бригад без зброї"

Ще в інтервʼю Bloomberg Зеленський наголосив, що перед ЗСУ стоїть завдання "захистити те, що у нас є".

https://glavred.net/ukraine/pro-nastup-ne-yshlosya-zelenskiy-poyasniv-slova-pro-14-brigad-bez-zbroji-10580930.html Посилання скопійоване

Не ішлося про наступ ЗСУ - Зеленський / Колаж Главреда. Фото: ОП, 10 Гірсько- Штурмова Бригада

Президент Володимир Зеленський пояснив, що 14 бригад ЗСУ, які, за його словами, залишилися "без зброї" через зволікання з поставками західного озброєння, формувалися як резерв для ротацій війська.

На пресконференції у Києві в понеділок, 15 липня, Зеленський заперечив, що ці бригади мали стати наступальним ресурсом.

"Що виконує резерв? Це вже завдання військового командування. Це оборона або наступальні дії, але передусім у тебе є резерв, щоб проводити ротації. Таке було завдання від мене: нам потрібні були ротації, щоб у хлопців був відпочинок. Потрібен був резерв… дивилися, яка кількість бригад повинна бути", — пояснив він.

відео дня

Зеленський додав, що просив від західних партнерів забезпечити ці бригади зброєю.

"Усе, що ми просили, щоб ці 14 бригад були укомплектовані. Це не нові бригади. Це бригади без зброї. А чи воювали вони, чи не воювали? Так, вони можуть бути більш свіжі. Але вони також давно сформовані. Але вони без зброї", — зазначив він.

Окремо Зеленський зауважив, що західна зброя вже почала прибувати на передову, але цього досі недостатньо.

"По-перше, щось почало надходити. Це позитив… Артилерія, тощо. Але до позитивного результату ще довго", — підсумував глава держави.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові раніше говорили про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошували, що дуже відчувалась перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йшлося у публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

14 бригад без зброї - що казав Зеленський

14 бригад ЗСУ на зараз без обіцяної Заходом зброї, зізнався президент Володимир Зеленський в інтервʼю Bloomberg на початку липня.

Він наголосив, що про контрнаступ не йдеться через відсутність обладнання і через те, що західні лідери не залишають ворогу — Росії — жодних "сюрпризів".

"У нас стоять бригади без зброї. У нас стоять резерви. У нас стоїть 14 бригад неукомплектованих, у яких немає відповідної зброї, за яку вже голосували, про яку говорили. Пакети ідуть, але, на жаль, повільно", — пояснив глава держави.

На сьогодні перед ЗСУ стоїть завдання "захистити те, що у нас є".

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред