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Через великі втрати: Сирський направив перевірку в одну з бригад ЗСУ - Генштаб

Анна Косик
15 липня 2024, 11:13
279
Головнокомандувач відреагував на заяву "Пташки" щодо необхідності службової перевірки у 59 бригаді. Туди відправили комплексну робочу групу.
59омбр, Сырский
Сирський ініціює перевірку в ОМПБр / Колаж: Главред, фото: Олександр Сирський, 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка

Главком Олександр Сирський прийняв рішення щодо виїзду в зону відповідальності з'єднання 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка робочої групи на чолі з начальником Військової служби правопорядку ЗС України задля з'ясування обставин нещодавніх втрат серед особового складу.

Про це повідомили у Генштабі ЗС України після того, як парамедикиня Катерина (Пташка) Поліщук закликала президента Володимира Зеленського провести перевірку у 59 ОМПБр.

У власному Instagram вона розповіла, що після призначення Шевчука Богдана Володимировича на посаду командира з квітня 2024 року у бригаді внаслідок злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям та здоровʼям особового складу, загинула велика кількість військовослужбовців, в тому числі і з високих керівних посад.

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"Через нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука я змушена припинити співпрацю з цією славнозвісною бригадою, та не всі мають таку можливість - опиратись злочинним наказам, які спрямовані виключно на здобування додаткових зірочок цією людиною. Прошу вжити заходів та усунути від прийняття важливих військових рішень людей, які не зацікавлені у збереженні особового складу, виконанні завдань та перемозі. Військова честь та честь офіцера - не пусті слова. Принаймні такими вони не повинні бути", - додала "Пташка".

Згодом на заяву Поліщук відреагував і представник бригади. Офіцер 59 бригади Сергій Цехоцький у коментарі hromadske заявив, що парамедикиня не служила у бригаді, а лише співпрацювала з нею на волонтерських засадах, тому, за його словами, робити висновки та давати оцінку роботі будь-якого командира неправильно.

"Для цього треба мати певну освіту, знання і так далі. А давати оцінку, бо хтось щось десь сказав… Наша бригада на цьому напрямку тримає цю інтенсивну оборону місяцями, практично не здавши позиції. Є втрати, на жаль, ми це дуже боляче переносимо. Щоб казати про те, що той командир хороший, а той поганий, треба мати якісь підстави", - додав він.

Окремо Цехоцький наголосив, що якби став свідком того, що описувала "Пташка", то точно не пройшов би повз, а новопризначений командир, попри молодий вік, максимально прикладає зусилля, щоб покращити ситуацію у бригаді.

"Він весь час в русі, не сидить в штабі просто, він їздить по підрозділах там і так далі. Це реально боляче, б'є по моральному духу, і взагалі таке не можна виносити на простір", - переконує офіцер.

Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Резонансні справи в лавах ЗСУ

Нагадаємо, в листопаді 2023 року російські окупанти вдарили ракетою по бійцях 128 огшбр, коли військові вишикувались на Запоріжжі перед нагородженням. Виявилось, що цієї трагедії можна було б уникнути.

Раніше також стало відомо, що генерал Юрій Содоль, донедавна - командувач Об'єднаних сил ЗСУ, "не керував обороною Маріуполя і не провів у місті жодної години", але здобув звання "Героя України".

Згодом після цього президент Володимир Зеленський повідомив про рішення замінити командувача Обʼєднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.
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ЗСУ Генштаб ЗСУ Олександр Сырский Катерина "Пташка" Поліщук
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