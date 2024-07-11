Тисячі добровольців вже є: у Польщі готують до відправки в Україну першу бригаду

У Польщі розпочинають підготовку першої української бригади, що складається із добровольців у Польщі. Доєднатися до її лав хочуть вже тисячі осіб серед мільйона українців обох статей, що проживають там. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Під час NATO Public Forum у Вашингтоні від розповів, що насправді чимало українців хочуть служити та ротувати своїх співвітчизників, однак за певних умов: належного навчання та екіпірування.
Через це, за словами очільника МЗС, Польща займеться їхнім навчанням і обмундируванням, після чого добровольців передадуть Україні, як підрозділ із правом поверненням у Польщу після проходження ротації.
Сікорський наголосив, що такий підхід у кожній із європейських держав міг би забезпечити Україну ще кількома бригадами. Для цього іншим країнам потрібно підписати з Україною угоди, що передбачали б створення добровольчих легіонів з можливою участю іноземців, як це напередодні зробила Польща в рамках Угоди про гарантії безпеки.
Хто такий Радослав Сікорський
Польський політик, політолог і журналіст.
У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.
До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.
22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.
На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".
"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.
Саміт НАТО у Вашингтоні - що відомо
Десятки світових лідерів зібралися у Вашингтоні з 9 по 11 липня, де проходить саміт НАТО. Серед головних питань на порядку денному - стримування агресії Росії і підтримка України.
Раніше стало відомо, що під час зустрічі державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про початок передачі Україні винищувачів F-16 з Нідерландів та Данії.
Окрім цього Нідерланди оголосили про виділення додаткового пакета військової допомоги для України на 300 мільйонів євро, які підуть на закупівлю боєприпасів для літаків типу F-16, які незабаром отримає Україна.
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