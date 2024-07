Україна готує нові бригади для наступу ЗСУ: в ISW розкрили велику нестачу зброї

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Україна розв'язує свої кадрові проблеми та формує нові бригади, але запізнілі і недостатні постачання західного озброєння, швидше за все, не дозволять оснастити всі ці нові бригади.

В ISW нагадали, що президент України Володимир Зеленський 3 липня в інтерв'ю агентству Bloomberg заявив, що українські війська мають кращі позиції з погляду живої сили, ніж кілька місяців тому, і що здатність України здійснити майбутню контрнаступальну операцію залежить від оснащення бригад важкою технікою, такою як бойові механізовані машини, бронетранспортери, танки і важка артилерія.

Аналітики пояснили, що Україна не має часу і гнучкості, щоб чекати на західну безпекову допомогу для оснащення нових підрозділів.

Крім того, за даними експертів ISW, російські війська намагаються змусити Україну виділити особовий склад і матеріально-технічні засоби для поточних оборонних операцій і не дати Україні накопичити вирішальну кількість особового складу і ресурсів.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.