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Україна готує нові бригади для наступу ЗСУ: в ISW розкрили велику нестачу зброї

Юлія Закрепа
4 липня 2024, 08:55
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Україна не має часу і гнучкості, щоб чекати на західну безпекову допомогу для оснащення нових підрозділів.
Україна готує нові бригади для наступу ЗСУ: в ISW розкрили велику нестачу зброї
Україна готує нові бригади для наступу / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 33 окрема механізована бригада

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Україна розв'язує свої кадрові проблеми та формує нові бригади, але запізнілі і недостатні постачання західного озброєння, швидше за все, не дозволять оснастити всі ці нові бригади.

"Своєчасна і належна західна безпекова допомога продовжує залишатися вирішальним фактором, що визначає, коли і в якому масштабі українські сили зможуть перехопити ініціативу на полі бою і здійснити операційно значущі контрнаступальні операції в майбутньому", - йдеться у звіті ISW.

В ISW нагадали, що президент України Володимир Зеленський 3 липня в інтерв'ю агентству Bloomberg заявив, що українські війська мають кращі позиції з погляду живої сили, ніж кілька місяців тому, і що здатність України здійснити майбутню контрнаступальну операцію залежить від оснащення бригад важкою технікою, такою як бойові механізовані машини, бронетранспортери, танки і важка артилерія.

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Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Аналітики пояснили, що Україна не має часу і гнучкості, щоб чекати на західну безпекову допомогу для оснащення нових підрозділів.

Крім того, за даними експертів ISW, російські війська намагаються змусити Україну виділити особовий склад і матеріально-технічні засоби для поточних оборонних операцій і не дати Україні накопичити вирішальну кількість особового складу і ресурсів.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що російські окупанти знайшли спосіб швидко проникати за лінію фронту й атакувати позиції ЗСУ. Відомо, що окупанти нібито через тунель налагодили постачання боєприпасів, зброї та продовольства своїм штурмовим загонам. Проте від Генштабу ЗСУ поки що немає підтвердження цієї історії.

ЗСУ успішно підірвали цілу колону РФ на "дорозі смерті" під Вугледаром. Зусиллями ЗСУ російським загарбникам продовжує не щастити на Вугледарському напрямку. Бійці 72 бригади "Чорних запорожців" виявили і підірвали цілу колону окупантів, яка висунулась на штурм позицій захисників.

Армія РФ почала наступ на новому напрямку. За словами військового, росіянами вдалось частково провалити оборону ЗСУ лише у Юр'ївці, де ворог перебуває вже не один день. Однак, Ієвлєв зазначає, що росіяни не контролюють Юр'ївку повністю, там тривають бої.

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