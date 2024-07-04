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14 бригад зараз без зброї: Зеленський "на пальцях" пояснив недоречність "графіків" наступу

Яна Ставська
4 липня 2024, 16:34
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Президент поскаржився, що в умовах постійних обговорень контрнаступу і його "графіків" Росії не лишають жодних "сюрпризів".
14 бригад зараз без зброї: Зеленський 'на пальцях' пояснив недоречність 'графіків' наступу
Зеленський пояснив, чому контрнаступ на сьогодні неможливий / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, ОК "Захід", пресслужба Пентагону

14 бригад ЗСУ на зараз без обіцяної Заходом зброї, зізнався президент Володимир Зеленський в інтервʼю Bloomberg. Він наголосив, що про контрнаступ не йдеться через відсутність обладнання і через те, що західні лідери не залишають ворогу — Росії — жодних "сюрпризів".

"У нас стоять бригади без зброї. У нас стоять резерви. У нас стоїть 14 бригад неукомплектованих, у яких немає відповідної зброї, за яку вже голосували, про яку говорили. Пакети ідуть, але, на жаль, повільно", — пояснив глава держави.

Водночас, як писав Главред раніше, у цьому ж інтервʼю Зеленський заперечив, що ситуація на фронті дійшла до глухого кута.

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На сьогодні перед ЗСУ стоїть завдання "захистити те, що у нас є".

"Ми не можемо говорити просто про контрнаступальні дії. Нам сьогодні треба захистити те, що у нас є. Ми (за)хочемо відповідні контрнаступальні дії — коли ми (будемо) готові. А ми готові тоді, коли надходить зброя. Її сьогодні немає", — ще раз підкреслив Зеленський.

На запитання журналістки, чи побачить Захід контрнаступ ЗСУ цього року, Зеленський відповів, що ніхто графіки не складає в умовах, коли противник здатен прорахувати кожен крок у плануванні операцій.

"Саме тому немає ніяких секретів. Росіяни знають: буде чи не буде контрнаступу, бо надто довго іде підготовка. Забагато людей про це говорять і знають про це. Говорять, що, мовляв, таке обладнання іде на Південь, інше — на Схід. І потім, коли керівники вирішили підтримати Україну, а потім виходять до ЗМІ і кажуть: "Ми таку-то зброю надамо, воно поїде на Південь". Звісно, тоді для росіян немає "сюрпризів". Саме тому контрнаступ — дуже складний і дуже довго часу займає", — висловився президент.

Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Також Зеленський зауважив, що ситуація з особовим складом у ЗСУ на сьогодні значно краща, ніж була три місяці тому. Тож головна проблема досі полягає у повільних поставках військових пакетів.

"Знаєте, дуже важко говорити про людей (особовий склад, — Главред). Солдати завжди кажуть, що їх недостатньо, цивільні — що уже у нас забагато людей в армії і складно платити податки і так далі. Але станом на сьогодні ситуація значно краща, ніж була попередні три місяці. Саме тому я і сказав, що номер один — це обладнання", — завершив глава держави.

Володимир Зеленський — головні заяви президента під час інтервʼю

Зеленський в інтервʼю Bloomberg висловив впевненість, що вже цього року можна змусити країну-агресорку Росію припинити війну проти України.

"Ми говоримо, що стосується майбутнього, наступного року тощо - ми усі можемо продемонструвати, що ми сильні. Ми всі можемо примусити Росію закінчити війну у цьому році. Ми всі спроможні на це, коли ми всі разом. Продемонструвати, що кожен з нас сильний лідер", — сказав він.

При цьому глава держави не виключає, що Путіна можуть запросити на наступний Саміт миру.

Під час цієї ж розмови з західними журналістами президент сказав, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом і вислухати його мирний план.

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війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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