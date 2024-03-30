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Існують ризики для Путіна: експерт розкрив, що відбудеться в Росії після теракту

Юлія Закрепа
30 березня 2024, 01:35
Нерозважливі дії Путіна, якщо він буде занадто тиснути у питаннях міграційної політики та ксенофобії може призвести до сплеску ксенофобії в Росії.
Існують ризики для Путіна: експерт розкрив, що відбудеться в Росії після теракту
Хто стоїть за терактому у "Крокусі" / колаж: Главред, скріншот: відео

В інтервʼю Главреду публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов відреагував на інформацію видання Bloomberg про те, що оточення Путіна загалом не вірить в українській слід. Богданов розповів, чи є певні ризики безпосередньо для Путіна з боку його оточення.

"Будь-який підрив його легітимності – це для нас, безумовно, плюс. Я думаю, що сам Путін не вірить в українській слід – він, хоч і хвора людина, але він не тупий. У нього багато помилок стратегічного рівня, але він все-таки не тупий, щоб настільки не розуміти, що відбувається в реальності. Питання в тому, наскільки він зможе переконати у цьому своє оточення, свою елітарну бульбашку. Хоча він бреше про український слід, він все-таки збирається щось з цим робити, тому що загрозаісламського фундаменталізму в Росії дуже сильна", - зазначив експерт.

Юрій Богданов вважає, що нерозважливі дії Путіна, якщо він буде занадто тиснути у питаннях міграційної політики та ксенофобії може призвести до сплеску ксенофобії в Росії, яка критично залежить від мігрантів як важливої робочої сили в РФ.

"Тому що Росія – це країна, яка старішає, з великою демографічною кризою і мігранти з Середньої Азії значною мірою основна робоча сила в дуже багатьох галузях: комунальному господарстві, будівництві тощо. Росія, як і Україна, зараз відчуває рішучу нестачу кадрів і для військової промисловості, і в економіцізагалом, тому що обидві країни перебувають, по-перше, в стані демографічної кризи, а по-друге, війна споживає все більше і більше людських ресурсів не лише на фронті, а й для виробництва військових потреб", - зазначив він.

Також відомо, що в обидвох країнах стався відтік людей. Якщо в Україні це доволі розподілений по різних демографіях набір населення, то з Росії переважно поїхали найбільш кваліфіковані працівники, яких можна замінити на внутрішнього ринку, але тоді треба набирати менш кваліфікованих ззовні. Росіяни закривали ці проблеми коштом країн Середньої та Центральної Азії – Таджикистан та Узбекистан були безперечними лідерами з постачання трудових ресурсів до РФ.

"Якщо зараз станеться сплеск ксенофобії, то, з одного боку, це може спровокувати додатковий відтік мігрантів з Росії. А це великий мінус як для економіки, так і для здатності РФ воювати. З іншого боку, це може радикалізувати радикально налаштованих мусульман і створити додаткові можливості для вербування тих самих бойовиків до ІДІЛ чи інших радикальних рухів. Цей процес не швидкий, але протягом 6-12 місяців він може доволі серйозно відбитися на Росії", - пояснов Богданов.

Хто такий Юрій Богданов

Юрій Богданов - блогер, аналітик, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики. Колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У 2010 закінчив Київський національний економічний університет.

Що стосується реакції еліт, для Путіна їхня реакція є загрозою, тільки якщо теракти будуть постійно продовжуватися. Тоді вони будуть розуміти, що Путін не є частиною вирішення цієї проблеми.

"Тобто якщо він буде втрачати контроль за управлінням країною, тоді цілком можливо, що на нього чекають погані новини або додатковий тиск з боку еліт. Треба розуміти, що зараз Росія вже не та диктатура, якою вона була ще до 24 лютого, коли вона була електорально-інформаційноюавтократією, коли Путін керував інформаційним порядком денним, економікою через підконтрольних йому олігархів, і був своєрідним арбітром між різноманітними елітарними групами. Зараз він разом зі своїм оточенням побудував чітку, майже воєнну диктатуру в чистому вигляді. Тобто справжню тиранію на кшталт північно-корейської чи німецької 1930-х років минулого століття. А це більш концентрована історія, і тому усунути його може тільки широкий елітарний заколот. А він можливий лише за умови, якщо ситуація в Росії зовсім вийде з-під контролю. Поки щодо цього далеко, і наразі все може більше визначатися економічними факторами, ніж таким терором", - детально пояснив експерт.

Якщо терор стане системним і реакція Путіна теж буде неадекватною (наприклад, він теж почне висилати мігрантів, почнуться якісь етнічні погроми).

"У світовій мові тільки три російські слова потрапили туди без перекладу – "спутник", "аппаратчик" и "погром". Погром - це давня російська традиція, і якщо почнуться якісь етнічні чи релігійні заворушення, це може бути дуже добрим для нас знаком. Кривавим для Росії, але добрим для нас. Але поки що не будемо занадто оптимістичними. Хоча враховуючи те, наскільки ситуація в Росії перегріта (згадайте навіть ті історії в Махачкалі, коли місцеві шукали євреїв в літаках), тригернути її може що завгодно", - зазначив Богданов.

Він вважає, що Росія перенакачана пропагандою ненависті і ця ненависть може дуже легко віддзеркалити і в режим, і в самих росіян. Питання лише в тому, що стане тригером і буде остаточним моментом, коли почнеться якась ланцюгова реакція.

"Але наразі всі передумови для цього є. Буде це за тиждень чи за три роки – передбачити складно. Історія так не працює, бо вона доволі непередбачувана для спостерігача, який живе в один час з подіями", - зазначив Богданов.

Дивіться інтерв'ю Юрія Богданова Главреду про наслідки звинувачень Кремля:

Нагадаємо, що у ЗМІ "злили" настрої Кремля щодо бійні в "Крокусі". У Кремлі не вірять словам Путіна про нібито причетність України до бійні в "Крокус Сіті Хол", пише Bloomberg із посиланням на чотирьох осіб, близьких до Кремля.

Еммануель Макрон відкинув маячню Кремля про "причетність" України до теракту в Крокус-хол. Він наголосив, що за нападом на росіян у ТЦ Крокус-хол Московської області стоїть "Ісламська держава". Він відкинув усі звинувачення Кремля щодо України.

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