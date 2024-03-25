Макрон відкинув маячню Кремля про "причетність" України до теракту в Крокус-хол

Ба більше, французький лідер стверджує, що ІД намагалась атакувати обʼєкти й у його країні.

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Макрон вважає цинічними звинувачення Москви на адресу України / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Французький президент Еммануель Макрон наголосив, що за нападом на росіян у ТЦ Крокус-хол Московської області стоїть "Ісламська держава". Він відкинув усі звинувачення Кремля щодо України.

"Відповідальність за цей напад узяла на себе "Ісламська держава", і інформація, яка є у нас, у наших (розвідувальних) служб, а також у наших основних партнерів, вказує на те, що це дійсно був підрозділ "Ісламської держави", який спровокував цей напад", - цитує Reuters.

Макрон застеріг Москву не використовувати масове убивство своїх громадян у власних пропагандистських цілях. Подібні звинувачення у бік України він назвав "цинічними" і "контрпродуктивними".

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"Думаю, що було б цинічно і контрпродуктивно для самої Росії і безпеки її громадян використати цей контекст, щоб спробувати обернути його проти України", - відповів французький лідер.

Теракт в Крокус Сити Холл 23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: гуппа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями разной степени тяжести. Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.

"ІД" намагалась атакувати Францію

Цього ж дня Макрон прокоментував рішення уряду підняти рівень терористичної загрози у Франції до максимального після подій у Росії.

Коли його спитали про теракт у РФ, він сказав, що те саме угрупування, яке причетне до подій у Crocus City Hall, "здійснило кілька спроб на нашій землі за останні місяці", пише Le Parisien.

В резиденції французького прем'єр-міністра раніше заявляли, що причетне до теракту угруповання "загрожує Франції і було причетне до кількох нещодавніх зірваних атак у кількох європейських країнах, включаючи Німеччину і Францію".

Українсько-французькі відносини - останні заяви Макрона

Наприкінці лютого французький президент Еммануель Макрон у розмові з союзниками по НАТО вказав, що Парижу та іншим європейським столицям врешті доведеться ухвалювати рішення про введення в Україну своїх військ.

Це неабияк стурбувало членів НАТО, вони називали різку зміну поглядів Макрона загрозою ескалації російсько-української війни і початком масштабної війни у разі втручання у хід бойових дій західних військових.

Водночас Польща і країни Балтії слова Макрона схвалили.

Макрон потім неодноразово підтверджував у публічних дискусіях, що розглядає варіант щодо відправку в Україну французької армії - у разі якщо РФ спробує іще раз піти на Київ чи захопити Одесу.

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