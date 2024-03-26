У ЗМІ "злили" настрої Кремля щодо бійні в "Крокусі": Захарова влаштувала виття

Оточення Путіна не вірить у версію причетності України до теракту в Крокус Сіті Хол.

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Захарова намагалася виправдатися після "зливу" / Колаж фото скріншот із відео

У Кремлі не вірять словам Путіна про нібито причетність України до бійні в "Крокус Сіті Хол", пише Bloomberg із посиланням на чотирьох осіб, близьких до Кремля. Спікерка МЗС РФ Марія Захарова влаштувала з приводу публікації ЗМІ справжнє "виття".

У матеріалі йдеться про те, що Путін особисто був присутній на обговореннях, де чиновники погодилися, що Україна до теракту не має жодного стосунку.

Але російський диктатор, як і раніше, рішуче налаштований використовувати трагедію росіян у власних пропагандистських цілях.

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Самі ж чиновники "були шоковані" нездатністю російських спецслужб передбачити теракт.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова вже встигла відреагувати на вихід публікації зі "зливом" настроїв у Кремлі. Очікувано, чиновниця назвала новину "матір'ю всіх фейків".

Теракт у Крокус Сіті Хол 23 березня 2024 року в підмосковному концерт-холі "Крокус" (Красногорськ) перед концертом рок-гурту Пікнік стався теракт: група озброєних злочинців відкрила вогонь по відвідувачах, а потім підпалила будівлю. Від куль і вогню загинуло понад 130 осіб, понад 200 потрапили в лікарні з ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Влада країни-окупанта використовує теракт з метою пропаганди, і шукає в події "український слід". Україна свою причетність рішуче заперечує.

Крокус Сіті Хол - теракт намагаються "прив'язати" до України

Путін двічі намагався пов'язати Україну з терактом у ТЦ "Крокус Сіті Хол" - навіть незважаючи на те, що "ІД" взяла на себе відповідальність. Увечері в понеділок диктатор країни-агресора визнав, що напад здійснили ісламісти, але додав, що "нас цікавить, хто це замовив".

Україна відкидає будь-яку причетність, називаючи бійню в Підмосков'ї операцією самого Кремля. У США ж заявляють, що відповідальність несе виключно Ісламська держава.

Картинка "Україна - "терористка" може бути використана Путіним, щоб активізувати війну, зокрема віддавши наказ про нову мобілізацію, впевнені експерти.

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