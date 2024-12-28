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Є механізми, як замінити імпорт електроенергії зі Словаччини - Міненерго

Віталій Кірсанов
28 грудня 2024, 22:20
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Міністр Герман Галущенко висловив сподівання, що влада Словаччини не наважиться на припинення постачання електроенергії.
Є механізми, як замінити імпорт електроенергії зі Словаччини - Міненерго
Галущенко звернувся до енергокомісару ЄС / коллаж: Главред, фото: atom.gov.ua, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Галущенко звернувся до енергокомісара ЄС
  • З іншими країнами налагоджена комунікація щодо можливих поставок електроенергії

Україна після погроз словацького прем'єра Роберта Фіцо припинити постачання електроенергії з нового року, звернулася до енергетичного єврокомісара. Про це 28 грудня в ефірі національного телемарафону повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ми б дуже хотіли, щоб у ЄС усі члени дотримувалися тих норм і регуляцій, які сьогодні існують", - зазначив Галущенко.

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За його словами, рішення такого плану, як каже Фіцо, одноголосно ухвалити "буде абсолютно неможливо".

"Якщо будуть спроби обґрунтувати таке рішення..., то це все одно буде порушенням відповідних регуляцій європейських. Я сьогодні звернувся листом до енергокомісара ЄС, до ENTSO-Е, до Енергетичного співтовариства, щоб ці питання були розглянуті відповідним чином з точки зору дотримання норм законодавства", - зазначив Галущенко.

Міністр додав, що в України є механізми замінити імпорт електроенергії зі Словаччини - з інших сусідніх країн, які готові збільшити потужності, і "відповідні розмови вже були проведені".

При цьому міністр висловив сподівання, що на цей крок влада Словаччини не наважиться.

Взаємодія Словаччини та України - останні деталі

Як повідомляв Главред, нещодавно президент Зеленський розкритикував Фіцо після поїздки до Москви. На думку глави України, прем'єру Словаччини потрібні тільки гроші і йому байдуже на життя українців.

Згодом стало відомо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує Україні "енергоблокадою" через газ із РФ. Він боїться, що зупинка транзиту російського газу буде великим економічним ударом для Європи.

Усе виглядає так, що диктатор із Росії Путін таки доручив прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо "відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини". Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Зі свого боку експерт з енергетики Олександр Харченко пояснив, чи існує серйозна загроза для електропостачання України. На його думку, Україна зможе легко компенсувати ці обсяги електроенергії зі Словаччини за рахунок інших підключень.

Безглуздими погрозами відключити Україні електроенергію, яку вона купує, а не отримує в подарунок, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо фактично стає на один бік із російським диктатором, заявило Міністерство закордонних справ України у зв'язку з оприлюдненими Фіцо погрозами припинити постачання електрики Україні.

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Хто такий Герман Галущенко?

Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

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