'Енергоблокада' від Фіцо: чи існує серйозна загроза для електропостачання України

Відмова від поставок електроенергії зі сторони Словаччини справді зменшить обсяги, але є нюанс.

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Словаччині навряд чи вдасться залякати Україну припиненням постачання електроенергії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Харченко:

Загрози для енергозабезпечення України немає

Словаччина може втратити ще більше грошей

Україні зможуть надати електроенергію інші країни Європи

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який відомий своєю проросійською позицією, нещодавно пригрозив Україні припиненням постачання електроенергії через відмову від продовження транзиту російського газу після 1 січня 2025 року.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко та джерела в галузі, як пише "РБК-Україна", стверджують, що такі заяви Фіцо не несуть жодної загрози українському енергозабезпеченню.

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Справа в тому, що Україна зможе легко компенсувати ці обсяги електроенергії зі Словаччини за рахунок інших підключень.

"Максимум, що може статися, це Словаччина втратить гроші додатково до тих, які вона вже точно втратить від припинення транзиту газу", - каже Харченко.

Водночас джерела видання також підтверджують, що негативних наслідків для України не буде, адже електроенергія з ЄС зараз постачається в обсягу до 2,1 ГВт одразу через 4 країни, а саме Польщу, Угорщину, Словаччину та Румунію.

"Якщо одна з цих країн відмовиться від поставок, то необхідні обсяги в допустимих межах зможуть надати три інші країни", - йдеться у статті.

Газопроводи з Росії до Європи / Інфографіка: Главред

Погрози Україні зі сторони Словаччини - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував припинити енергопостачання Україні, якщо Київ припинить транспортувати російський газ до Центральної Європи після 1 січня. Таким чином Словаччина залишається залежною від російського газу, тому прагне зберегти його транзит.

Раніше Фіцо заявив, що рішення президента України Володимира Зеленського не продовжувати транзит російського газу через Україну призведе до енергетичної кризи в Словаччині. Прем'єр підкреслив, що його країна зацікавлена в купівлі дешевого російського газу та його транспортуванні до інших країн ЄС.

Напередодні Зеленський заявляв, що говорив із прем'єром Словаччини і пояснив йому, що під час війни соромно говорити про гроші, тому що Україна втрачає людей. Але якщо говорити прагматично, то Україна набагато більше втрачає на енергетиці через цю війну.

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Хто такий Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

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