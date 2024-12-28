Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Енергоблокада" від Фіцо: чи існує серйозна загроза для електропостачання України

Анна Косик
28 грудня 2024, 10:14
1095
Відмова від поставок електроенергії зі сторони Словаччини справді зменшить обсяги, але є нюанс.
Фицо, энергетика
Словаччині навряд чи вдасться залякати Україну припиненням постачання електроенергії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Харченко:

  • Загрози для енергозабезпечення України немає
  • Словаччина може втратити ще більше грошей
  • Україні зможуть надати електроенергію інші країни Європи

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який відомий своєю проросійською позицією, нещодавно пригрозив Україні припиненням постачання електроенергії через відмову від продовження транзиту російського газу після 1 січня 2025 року.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко та джерела в галузі, як пише "РБК-Україна", стверджують, що такі заяви Фіцо не несуть жодної загрози українському енергозабезпеченню.

відео дня

Справа в тому, що Україна зможе легко компенсувати ці обсяги електроенергії зі Словаччини за рахунок інших підключень.

"Максимум, що може статися, це Словаччина втратить гроші додатково до тих, які вона вже точно втратить від припинення транзиту газу", - каже Харченко.

Водночас джерела видання також підтверджують, що негативних наслідків для України не буде, адже електроенергія з ЄС зараз постачається в обсягу до 2,1 ГВт одразу через 4 країни, а саме Польщу, Угорщину, Словаччину та Румунію.

"Якщо одна з цих країн відмовиться від поставок, то необхідні обсяги в допустимих межах зможуть надати три інші країни", - йдеться у статті.

'Енергоблокада' від Фіцо: чи існує серйозна загроза для електропостачання України
Газопроводи з Росії до Європи / Інфографіка: Главред

Погрози Україні зі сторони Словаччини - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував припинити енергопостачання Україні, якщо Київ припинить транспортувати російський газ до Центральної Європи після 1 січня. Таким чином Словаччина залишається залежною від російського газу, тому прагне зберегти його транзит.

Раніше Фіцо заявив, що рішення президента України Володимира Зеленського не продовжувати транзит російського газу через Україну призведе до енергетичної кризи в Словаччині. Прем'єр підкреслив, що його країна зацікавлена в купівлі дешевого російського газу та його транспортуванні до інших країн ЄС.

Напередодні Зеленський заявляв, що говорив із прем'єром Словаччини і пояснив йому, що під час війни соромно говорити про гроші, тому що Україна втрачає людей. Але якщо говорити прагматично, то Україна набагато більше втрачає на енергетиці через цю війну.

Більше новин:

Хто такий Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Словаччини транзит газу новини України енергетика електроенергія Роберт Фіцо
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
ЗСУ уразили склад "Шахедів" в Орловській області РФ - Генштаб

ЗСУ уразили склад "Шахедів" в Орловській області РФ - Генштаб

10:27Україна
Українські дрони б’ють на 2 тис. км: у ГУР пояснили "таємничі" вибухи в РФ

Українські дрони б’ють на 2 тис. км: у ГУР пояснили "таємничі" вибухи в РФ

09:19Україна
ЗСУ повернули позиції на Донеччині: як змінилась ситуація біля Сіверська - ISW

ЗСУ повернули позиції на Донеччині: як змінилась ситуація біля Сіверська - ISW

09:11Україна
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриє антициклон "Гюнтер": де різко вдарять морози

Україну накриє антициклон "Гюнтер": де різко вдарять морози

"Вони справді пара": Ектор Хіменес-Браво засвітився в обіймах з українською зіркою

"Вони справді пара": Ектор Хіменес-Браво засвітився в обіймах з українською зіркою

Гороскоп Таро на молодик 30 грудня: Рибам - удача, Терезам - зміна планів

Гороскоп Таро на молодик 30 грудня: Рибам - удача, Терезам - зміна планів

"Звичайно підуть": військовий назвав умову штурму РФ Дніпропетровської області

"Звичайно підуть": військовий назвав умову штурму РФ Дніпропетровської області

"Прийшла до них поспілкуватися": Клара Новікова вперше висловилася про війну в Україні

"Прийшла до них поспілкуватися": Клара Новікова вперше висловилася про війну в Україні

Останні новини

10:50

Куди переставити сірник, щоб приклад став правильним: на загадку дається 9 секунд

10:39

Гороскоп для Левів на 2025 рік: відкриються кордони та прийде коханняВідео

10:37

Собака робить більше: дружина Цекало заговорила про мир

10:29

"Чергового альфонса знайшла": зрадницю Ані Лорак зганьбили за вибір нареченого

10:27

ЗСУ уразили склад "Шахедів" в Орловській області РФ - Генштаб

Прогноз на 2025 рік для України: Загородній - про сюрпризи від ЗСУ та переговори з РФПрогноз на 2025 рік для України: Загородній - про сюрпризи від ЗСУ та переговори з РФ
10:18

Джолі взяла молодшу доньку від Бреда Пітта на шопінг

10:14

"Енергоблокада" від Фіцо: чи існує серйозна загроза для електропостачання України

09:54

Гороскоп Таро на січень 2025: Овнам - тріумф, Тельцям - можливість, Близнюкам - комфортВідео

09:19

Українські дрони б’ють на 2 тис. км: у ГУР пояснили "таємничі" вибухи в РФ

Реклама
09:18

Зрадниця Тетяна Овсієнко показалася вперше за довгий час - який вигляд має

09:11

ЗСУ повернули позиції на Донеччині: як змінилась ситуація біля Сіверська - ISW

08:33

"Вона мені цього ніколи не забуде": принц Вільям розповів, що подарував Кейт

08:21

Померла актриса, яка прославилася роллю ДжульєттиВідео

08:16

"Я хочу бути з тобою": хто переміг у шоу "Холостяк" - деталі

08:00

Блекаут у США та конфронтація з Китаєм: чим небезпечні погрози Трампа КанадіПогляд

07:55

РФ збільшила виробництво "Шахедів" вдвічі для зимової кампанії проти України – ISW

06:10

До кінця року Росія вийшла на цікавий рубіжПогляд

06:00

Тарас Цимбалюк уперше після скандалу показався зі своєю дівчиною - деталі

05:48

Гороскоп на завтра 29 грудня: Левам - вся удача світу, Овнам - незабутній день

05:00

Яке сьогодні свято 28 грудня 2024 року: чому не можна у цей день працювати

Реклама
04:02

Як мити дзеркала без розводів: 7 ефективних порад експертів

03:30

Що таке "сиріч": лише одиниці зможуть пояснити словоВідео

02:54

Почнуться фінансові труднощі: що не можна робити 28 грудня - прикмети

02:44

Є два сценарії: Романенко сказав, як війна в Україні може закінчитися у 2025 році

02:03

У Миколаєві пролунали вибухи: попередньо горить дах багатоповерхівки - деталі

01:54

Новий пакет допомоги для України від США: стало відомо, що до нього ввійде

01:30

Десятки ракет "на старті": у ГУР попередили про загрозу масованого удару РФ

01:07

Другий Саміт миру: в МЗС сказали, коли його можуть провести

00:13

Закуска, яка здивує гостей: рецепт рулету з оселедцем на Новий рікВідео

27 грудня, п'ятниця
23:43

Світло майже не вимикатимуть: графіки вимкнень електроенергії на 28 грудняФото

23:13

В Україні запровадили нове державне свято: що відомо

22:49

"Не просто порожній жест": Фіцо погрожує Україні "енергоблокадою" через газ з РФ

22:20

В обмінниках планують змінити курс долара: чого чекати українцям з понеділка

22:08

"Прийшла до них поспілкуватися": Клара Новікова вперше висловилася про війну в Україні

21:59

Король Чарльз ухвалив рішення щодо принца Гаррі

21:55

ЗСУ захопили в полон солдатів із КНДР: Зеленський розкрив деталі запеклих боїв

21:47

Перед таким салатом ніхто не встоїть: шикарний рецепт на новорічний стілВідео

21:36

Похорон Яніса Тімми: Сєдокова злякалася

21:33

Солдати - "витратний матеріал" для РФ: у Білому домі розкрили шалені втрати КНДР

21:28

ЗСУ можуть втратити всі захоплені території на Курщині до весни — Bloomberg

Реклама
21:22

Розгадати головоломку непросто: знайдіть за 5 секунд льодяник серед безлічі морозива

20:40

Який чай зміцнює імунітет: названо 5 найкорисніших напоїв

20:39

Україна різко скоротила кількість далекобійних ударів по РФ: у NYT дізналися причину

20:29

Вже на 12% дешевше: в Україні різко знизились ціни на популярний овоч

20:05

Відповідальність Росії очевидна: Зеленський прокоментував падіння літака AZAL

19:45

10 тисяч дронів до кінця року: РФ нарощує виробництво безпілотників - CNN

19:44

Синоптики назвали дату похолодання: де оголосили штормове попередження

19:36

"Будьте цікаві": мільярдер зі списку Forbes розкрив секрет успіху

19:31

Завершення війни в Україні: Шольц розкрив позицію Трампа

19:10

Приклад "м'якої сили" Китаю в АфганістаніПогляд

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти