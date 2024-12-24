"Йому вигідні тіньові домовленості з Путіним": Зеленський розкритикував Фіцо

Президент України Володимир Зеленський звинуватив прем'єра Словаччини Роберта Фіцо у тому, що йому потрібні лише гроші і йому байдуже на життя українців. Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.
Саме так президент прокоментував інформацію про поїздку Фіцо у Москву.
"Насправді після нашої розмови в Брюсселі в присутності всіх лідерів Європи нічого не дивує. Ми боремося заради життя, Фіцо бореться заради грошей, причому навряд чи заради грошей для Словаччини. Тіньові домовленості з Путіним – це або торгівля державними інтересами, або робота на власну кишеню", - заявив Зеленський.відео дня
Президент наголосив на тому, що Україна надала пропозицію щодо можливої компенсації для словаків з урахуванням втрат від російського транзиту. Також Україна запропонувала альтернативи щодо транзиту, однак Фіцо це не зацікавило.
"Ми дали йому пропозицію і щодо можливої компенсації для словаків – саме для словаків – втрат від російського транзиту, і щодо альтернатив по транзиту – будь-якого іншого газу, не російського, на запит Єврокомісії. Ми готові були це робити. Фіцо не захотів компенсації для словаків. І не хоче співпрацювати із Єврокомісією. Йому в Москві чомусь вигідніше. Усі в Європі розуміють чому. Немає тих, хто не розуміє. Всім країнам Європи потрібно працювати разом заради безпеки кожного народу", - додав Зеленський.
Фіцо у Москві - останні новини
Раніше в Литві та Чехії різко висловилися про поїздку Фіцо до Москви. Зустріч Роберта Фіцо з Путіним викликала критику з боку президента Литви і міністра закордонних справ Чехії.
Як повідомляв Главред, Зеленський відреагував на зустріч прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з Володимиром Путіним і сказав, що допомога Путіну є аморальною. Він зазначив, що Фіцо і Путін не робили спільних заяв і не відповідали на запитання ЗМІ, оскільки "бояться реакції громадськості".
Згодом у МЗС рознесли Фіцо після його зустрічі з Путіним у Москві. Дії Роберта Фіцо спрямовані на те, щоб допомагати РФ і далі зберігати залежність Європи, кажуть у МЗС.
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