'Ймовірність висока': Фіцо заявив про швидкий кінець війни та вступ України в НАТО

Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо припустив, що війна в Україні може закінчитись в короткий термін та зробив заяву про вступ України в НАТО.

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Фіцо заявив про швидкий кінець війни та вступ України в НАТО / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив думку, що завершення війни в Україні може відбутись в дуже стислі терміни. Про це він заявив виступаючи в середу 16 жовтня на засіданні парламентського комітету у справах ЄС, передає агенція teraz.sk.

"Ймовірність завершення війни в Україні в короткий термін дуже висока. Я очікую, що завтра можна буде на щось натякнути, тому що раптово з'являється тема запрошення України в НАТО", – заявив Фіцо.

Він також висловив очікування, що Європейська Рада визначить можливий час закінчення війни, зокрема з огляду на те, що питання запрошення України до НАТО знову активно обговорюється. Фіцо припустив, що це запрошення не буде "безкоштовним".

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Прем'єр-міністр висловив побажання Україні досягти справедливого миру, але зауважив, що за нинішніх умов це може бути важко. Він підтвердив підтримку територіальної цілісності України і готовність підтримати будь-який мирний план для врегулювання конфлікту. Також він зазначив, що питання мирних переговорів буде обговорювати під час свого майбутнього візиту до Китаю.

Водночас Фіцо цинічно заявив, що завжди прагнув до збалансованих відносин з Росією, висловивши думку, що Росія не відступить з Криму та інших окупованих територій, таких як Донецьк і Луганськ. Він підкреслив, що росіяни продовжують захоплювати нові території, і, на його думку, військового вирішення конфлікту немає.

Які пункти Плану перемоги України / інфографІка: Главред

Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні може завершитися вже у 2025 році, якщо чітко дотримуватись Плану перемоги.

Росія продовжує регулярно обстрілювати ракетами портову інфраструктуру Одеси, а у відповідь Україна планує знищення військових об'єктів на тимчасово окупованій території Криму. Про це розповів військово-морський експерт Defence Express, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький.

Також українські розвідники провели успішну операцію на півночі Харківської області, зачистивши 400 гектарів лісу та знищивши майже полк російських окупантів, повідомила пресслужба ГУР МОУ.

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