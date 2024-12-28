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МЗС про погрози Фіцо: Україна платить чималі гроші за електроенергію зі Словаччини

Віталій Кірсанов
28 грудня 2024, 18:56
276
У МЗС зазначили, що наразі Путін і Фіцо - це єдині два діячі у світі, які погрожують залишити українців узимку без світла.
МЗС України, Фіцо
У МЗС України прокоментували погрози Фіцо / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Що сказали в МЗС України:

  • Фіцо фактично стає на один бік із Путіним
  • Словаччина має працювати з усією Європою заради диверсифікації постачання енергоресурсів

Безглуздими погрозами відключити Україні електроенергію, яку вона купує, а не отримує в подарунок, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо фактично стає на один бік із російським диктатором, заявило Міністерство закордонних справ України у зв'язку з оприлюдненими Фіцо погрозами припинити постачання електрики Україні.

"Нагадуємо прем'єр-міністру Роберту Фіцо, що постачання Словаччиною критичних обсягів електроенергії Україні не є благодійністю: Україна платить за нього Словаччині чималі гроші. Наша держава завжди була самодостатньою у виробництві електроенергії, а зараз змушена часом імпортувати її лише через російські злочини - окупацію ЗАЕС, постійні та цілеспрямовані ракетні удари по нашій цивільній інфраструктурі, енергосистемі, об'єктах генерації та розподільчих мережах", - наголошується в заяві.

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У МЗС зазначили, що наразі Путін і Фіцо - це єдині два діячі у світі, які погрожують залишити українців узимку без світла.

"На спільну роботу з Путіним вказує і фактичне визнання Роберта Фіцо в прагненні витіснити американські та інші енергоносії з європейського ринку в інтересах збереження залежності європейських країн від Росії", - вказують у міністерстві.

МЗС України висловило переконання, що в інтересах словацького народу уряд Словаччини має працювати із сусідами та всією Європою заради диверсифікації поставок енергоресурсів, зокрема вже зараз домовлятися про постачання газу зі США, а не сподіватися на продовження залежності від Росії та політики витіснення американських та інших енергоресурсів із Європи.

"Нагадаємо, що Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку і має дотримуватися загальних європейських правил. Закликаємо Європейську Комісію із взаємодії з ENTSO-E відреагувати на словацькі погрози довільних рішень", - підсумували в МЗС.

Взаємодія Словаччини та України - останні деталі

Як повідомляв Главред, нещодавно президент Зеленський розкритикував Фіцо після поїздки до Москви. На думку очільника України, прем'єру Словаччини потрібні тільки гроші і йому байдуже на життя українців.

Згодом стало відомо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує Україні "енергоблокадою" через газ із РФ. Він боїться, що зупинка транзиту російського газу буде великим економічним ударом для Європи.

Усе виглядає так, що диктатор із Росії Путін таки доручив прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо "відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини". Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Зі свого боку експерт з енергетики Олександр Харченко пояснив, чи існує серйозна загроза для електропостачання України. На його думку, Україна зможе легко компенсувати ці обсяги електроенергії зі Словаччини за рахунок інших підключень.

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Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словацьк. Роберт Фіко; народився 15 вересня 1964 року, Топольчане, Чехословаччина) - словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Вчетверте обіймає посаду прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс-соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини та Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс-соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95% голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити відправлення військової допомоги Україні в російсько-українській війні та розпочати мирні переговори.

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