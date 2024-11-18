'Баба Яга проти': Фіцо накинувся на Байдена і союзників, в чому причина

Прем'єр Словаччини здивований швидкою підтримкою рішення Байдена європейськими країнами.

https://glavred.net/world/baba-yaga-protiv-fico-nabrosilsya-na-baydena-i-soyuznikov-v-chem-prichina-10615367.html Посилання скопійоване

Міністрам Словаччини наказали не підтримувати рішення Байдена / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/robertficosk

Що сказав Фіцо:

Використання ATACMS для ударів може спровокувати Третю світову

Байден хоче зірвати мирні переговори

Рішення США ескалує війну

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який неодноразово виступав із заявами, які відповідали проросійським настроям, розкритикував надання Джо Байденом дозволу Україні на удари по країні-агресору Росії.

Своє невдоволення таким рішенням він висловив у Facebook. За його словами, надання Україні можливості бити по РФ далекобійними ракетами ATACMS нібито може зірвати мирні переговори.

відео дня

Також Фіцо не сподобалась підтримка рішення США низкою європейських країн. Він стверджує, що підтримка американського президента дорівнює підтримці початку Третьої світової війни.

ATACMS / Інфографіка: Главред

Очевидно, що прем'єр не висловив підтримку Штатам у цьому питанні, тому доручив очільникам МЗС та Міноборони Словаччини не підтримувати дозвіл на удари по Росії на усіх міжнародних майданчиках.

"Це безпрецедентна ескалація напруженості... Ті, хто хоче бачити продовження війни в Україні, шкодять національно-державним інтересам", - вважає він.

Надання Україні дозволу на удари по Росії - що відомо

Нагадаємо, 17 листопада у ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Джо Байден вперше дозволив використання Україною наданих США ракет великої дальності для ударів вглиб країни-агресора Росії.

Згодом, як писав Главред, це прокоментував президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення. Він лише наголосив, що "ракети самі за себе скажуть".

Наступного дня, 18 листопада, підтримали Байдена світові лідери. Зокрема президент Польщі Анджей Дуда заявив, що дозвіл США на використання американської зброї для ударів по території країни-агресора Росії може стати вирішальним моментом у війні.

Читайте також про позицію Словаччини щодо війни в Україні:

Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред